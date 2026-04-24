Maričić: Nećemo podržati drastično poskupljenje grijanja

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić, poručio je da ovaj odbor neće dati saglasnost na drastično poskupljenje grijanja koje zahtijevaju Eko toplane, sve dok se ne utvrdi stvarno stanje u ovom preduzeću.

Maričić je jasno naglasio da je zahtjev za poskupljenjem od 52 odsto neprihvatljiv bez detaljne analize finansijskog poslovanja.

"Naš stav je da poskupljenje, pogotovo u tom iznosu, nećemo podržati prije nego što dobijemo cjelokupnu dokumentaciju vezanu za finansijsko poslovanje tog javnog preduzeća. Želimo da vidimo kako su radili, da li je to bilo transparentno i u skladu sa zakonom, jer je primarna ideja javno-privatnog partnerstva bila da Grad ima direktnu korist", izjavio je Maričić.

On je najavio da bi proces gasifikacije Banjaluke trebao biti završen za otprilike godinu i po dana, što bi moglo donijeti revoluciju u sistemu grijanja.

"Očekujemo da će gasifikacija trajno riješiti problem grijanja u gradu. Sugerišem rukovodstvu 'Toplane' da već krenu sa pripremama za taj energent, jer će to smanjiti zagađenje, a očekujemo čak i nižu cijenu grijanja", istakao je Maričić.

Govoreći o grantovima iz budžeta Grada u iznosu od pet miliona KM koje preduzeće traži svake godine, Maričić predlaže drugačiji model koji štiti javni interes. On naglašava da, ako građani kroz budžet ulažu novac, to treba formalizovati kroz dokapitalizaciju preduzeća čime bi se povećalo učešće Grada u kapitalu.

"Trenutno je većinski vlasnik privatno lice, a mi smatramo da imovina građana koju ulažemo mora biti adekvatno zaštićena", rekao je Maričić i osvrnuo se na problem parkiranja koji stvara velika kašnjenja u obavljanju svakodnevnih obaveza Banjalučana.

Izgradnja garaže u centru grada

"Mislim da ćemo već na sljedećoj skupštini, odbornici skupštinske većine predvođeni SNSD-om, podržati pronalazak određenog nivoa sredstava kako bi se izgradila garaža u centru grada sa kapacitetima na četiri nivoa, koja će da doprinese smanjenju nedostatka parking mjesta. Isto tako, prilikom donošenja regulacionih planova, prije nego što se riješi sistemski plan koji treba da riješi ovako jednu haotičnu situaciju, insistiraćemo da svaki građevinski projekat ima što veći broj parking mjesta", zaključio je Maričić