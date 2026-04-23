Spisak: Obustavlja se saobraćaj u brojnim banjalučkim ulicama

Saobraćaj u brojnim ulicama na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka biće obustavljen 25. aprila, potvrđeno je iz policije. Biće preusmjeravan i javni prevoz.

Saobraćaj se obustavlja povodom održavanja Međunarodne biciklističke trke ''Beograd – Banjaluka 2026 ” i prolaska učesnika ove sportske manifestacije.

Osim u banjalučkim ulicama, saobraćaj će biti obustavljen i na magistralnom putu MI 108 Prijedor – Banjaluka (Prijedorska petlja) i MI 101 dionica Banjaluka 2 – Klašnice 1, te na dionici auto-puta 9. januar - dionica Jakupovci - Kostajnica u vremenskom periodu od 11,30 do 16,00 časova.

U kojim tačno ulicama se obustavlja saobraćaj

Kada je riječ o samom gradu Banjaluka, saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 12 do 14 sati u sljedećim ulicama:

ulici Trive Amelice – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Krajiških brigada do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske,

ulici dr Mladena Stojanovića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika, do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice,

ulici Olimpijskih pobjednika – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa ulicom Prvog krajiškog korpusa,

ulici Kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Alejom Svetog Save,

ulici Kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana,

ulici Milana Tepića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom,

ulici Marije Bursać – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom – ulici Kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom Braće Mažar i majke Marije –

Bulevaru cara Dušana – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kninska (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronisa,

ulici Teodora Kolokotronisa – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do raskrsnice sa ulicom Đure Daničića,

ulici Zdravka Čelara ( u kružnom toku),

Na Bulevaru cara Dušana- na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do spoja sa Ulicom Marije Bursać,

ulici Zmaj Jovina - na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do spoja sa Ulicom braće Mažar i majke Marije.

Preusmjeravanje javnog prevoza

Linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju navedenim ulicama za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će biti preusmjerene alternativnim trasama.

"U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju Policijska uprava Banjaluka apeluje na vozače da u navedenom vremenskom periodu koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju", poručili su iz policije.