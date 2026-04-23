Spisak: Obustavlja se saobraćaj u brojnim banjalučkim ulicama

Saobraćaj u brojnim ulicama na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka biće obustavljen 25. aprila, potvrđeno je iz policije. Biće preusmjeravan i javni prevoz.
Saobraćaj se obustavlja povodom održavanja Međunarodne biciklističke trke ''Beograd – Banjaluka 2026 ” i prolaska učesnika ove sportske manifestacije.
Osim u banjalučkim ulicama, saobraćaj će biti obustavljen i na magistralnom putu MI 108 Prijedor – Banjaluka (Prijedorska petlja) i MI 101 dionica Banjaluka 2 – Klašnice 1, te na dionici auto-puta 9. januar - dionica Jakupovci - Kostajnica u vremenskom periodu od 11,30 do 16,00 časova.
Linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju navedenim ulicama za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će biti preusmjerene alternativnim trasama.
"U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju Policijska uprava Banjaluka apeluje na vozače da u navedenom vremenskom periodu koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju", poručili su iz policije.
