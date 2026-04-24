GrO SNSD Banjaluka: Gradonačelnik bježi od odgovornosti i ne daje odgovor ko je odlučio da posječe vrbe

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nevješto se pravda sugrađanima ogorčenim zbog sječe stabala na obali Vrbasa, bježi od odgovornosti i ne daje odgovor na pitanje ko je donio odluku da vrbe budu posječene, istakli su iz banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a.

"Gradonačelniče, odgovornost je vaša. Šteta je nepovratna. Zbog čega je naređena gola sječa vrba uz Vrbas", upitali su iz banjalučkog odbora SNSD-a.

Ukazali su na pranje ruku od odgovornosti, zakašnjelu reakcija, štetu koja se pokušava umanjiti, smjenu kao predstavu, kao i da plan sadnje ne objašnjava sječu.

Ukazano je kako mnogo govori i to što je reagovao tek na pritisak javnosti, a ne na sječu kada se dogodila.

U SNSD-u u Banjaluci kažu da Stanivuković nije reagovao na vrijeme već na pritisak.

"Sječa nije zaustavljena na vrijeme, niti je javnost blagovremeno obaviještena o onome što se dešava. Reakcija je uslijedila tek nakon što su snimci izašli u javnost i izazvali ogorčenje građana. Pokušava da umanji štetu koja je očigledna", istakli su iz Gradskog odbora SNSD-a.

Naveli su da gradonačelnik krivi "nadzor projekta", a riječ je o gradskom projektu pa je logično da odgovornost mora da snosi i gradonačelnik.

"Gradonačelnik priznaje da je napravljen propust, ali odgovornost pokušava da prebaci na projektni nadzor. To nije prihvatljivo, jer je riječ o gradskom projektu za koji konačnu političku i institucionalnu odgovornost nosi gradska vlast", naveli su iz SNSD-a Banjaluka.

Smjena nadzora se, kako su dodali, predstavlja kao odlučan potez, ali ne rješava suštinu problema.

To je, kažu, kontrola štete i pokušaj smirivanja javnosti a ne stvarno preuzimanje odgovornosti.

"Ako je planirana sadnja 50 novih stabala, postavlja se pitanje: `Zašto je došlo do haotičnog uklanjanja postojećih stabala`? Planska sadnja ne smije biti izgovor za neplansku sječu", zaključili su iz banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a.

Centar za životnu sredinu objavio je nedavno video iz Banjaluke koji prikazuje da je posječeno više od 25 stabala uz Vrbas.