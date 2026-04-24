Poslaniku robija zbog kupovine glasova, osuđeno još 10 osoba

Stevan Lulić
24.04.2026 16:10

Poslanik u Skupštini Brčko distrikta Alija Denjagić osuđen je na godinu i deset mjeseci zatvora zbog kupovine glasova, a u istom postupku osuđeno je još deset osoba.

Zajedno sa Denjagićem, za udruživanje radi činjenja krivičnog djela kao drugooptužena osuđena je i Admira Ramić na godinu jedan mjesec zatvora.

Osim zatvora, Denjagiću je izrečena i mjera zabrane obavljanja funkcije poslanika u Skupštini Brčko distrikta.

Podsjetimo, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je u januaru 2025. godine podiglo optužnicu protiv jedanaest lica zbog podmićivanja na lokalnim izborima 2024. godine. Optuženi su tada Alija Denjagić (60), Admira Ramić (47), Suvad Tabaković (48), Amer Hadžić (53), Admir Omerčić (45), Samid Mujkić (56), Irnes Mehmedović (27), Hakik Nezirović (63), Alija Džombić (52), Safet Hasikić (40) i Hasan Begić (36).

U toku 2025. godine, devet optuženih lica priznalo je svoju krivicu za učinjena krivična djela iz člana 334 i člana 192 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, pa ih je Osnovni sud Brčko distrikta BiH u odvojenom krivičnom predmetu pravosnažno osudio na sljedeće kazne:

  • Suvad Tabaković osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca i 15 dana,
  • Amer Hadžić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca i 15 dana,
  • Irnes Mehmedović osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca i 15 dana,
  • Samid Mujkić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca,
  • Hasan Begić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca,
  • Safet Hasikić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 mjeseca i 15 dana,
  • Admir Omerčić osuđen je na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 2.300 KM,
  • Alija Džombić osuđen je na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.500 KM,
  • Hakik Nezirović osuđen je na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.300 KM.

"Dakle, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je u predmetu organizovanog kriminala visokog nivoa u vezi sa korupcijom uspjelo dokazati nezakonito postupanje visoko pozicioniranog izabranog dužnosnika Brčko distrikta BiH koji je organizovao grupu od jedanaest ljudi sa ciljem počinjenja krivičnog djela na lokalnim izborima 2024. godine. Svi članovi ove organizovane grupe su osuđeni, te izrečene kazne zatvora zbirno imaju trajanje od 4 (četiri) godine i 2 (dva) mjeseca, novčane kazne su u zbirnom iznosu od 5.100,00 KM, te prvooptuženom je izrečena i mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH u trajanju od 7 (sedam) godina", saopšteno je iz Tužilaštva Brčko distrikta.

