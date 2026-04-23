Logo
Large banner

Dojava o postavljenoj bombi na sarajevskom aerodromu

Autor:

23.04.2026 19:54

Komentari:

Аеродром у Сарајеву
Foto: YouTube/Screenshot

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je u poslijepodnevnim časovima stigla dojava o postavljenoj bombi.

Zbog bezbjednosnih razloga odmah je izvršena evakuacija svih putnika i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili na aerodromu.

Na terenu su pripadnici nadležnih službi koji provode kontradiverzioni (KDZ) pregled prostorija i objekata kako bi se utvrdila tačnost dojave i osigurala bezbjednost.

Istraga i provjere su u toku, a više informacija biće poznato nakon okončanja bezbjednosnih procedura.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dojava o bombi

Aerodrom Sarajevo

Sarajevo

evakuacija

Komentari (0)
Large banner

