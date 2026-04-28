Talić: Gradonačelnik ni danas nema odgovor ko je posjekao 25 stabala

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković ni danas nema odgovor na pitanje ko je odgovoran za 25 posječenih stabala među kojima se našla i jedna Vrba – simbol grada, a što je potvrdio i odbornik SNSD-a u Skupštini Grada, Nenad Talić.

„Nije odgovorio, konkretno naravno i nakon toga sam imao komentar i molbu još jednom gdje sam rekao da mi je drago da neko svoje saradnike štiti, ali mislim da bi zbog javnosti i zbog toga što je učinjen taj ekocid kako je učinjen i zbog stvari i za ubuduće da se takve greške, kako oni kažu ne dešavaju“, kazao je odbornik Talić.

Kako je on naglasio, javnost ima pravo da čuje ko je naredio sječu stabala u Banjaluci, ali i danas na sjednici Skupštine Grada ni pored molbi i pitanja nismo imali priliku konačno saznati ko je odgovoran za 25 posječenih stabala preko puta Tvrđave Kastel.

Odbornik SNSD-a komentarisao je i današnju redovnu sjednicu Skupštine Grada, a na kojoj se, kako kaže nije raspravljalo o 11 tačaka, koji se odnose na regulacione planove, a kako se to navodi jer je nekoliko pomenutih skinuto na komisijama, te su se na sjednici našli pet ili šest, od toga dva ili tri su regulacioni planovi, a ostalo inicijative.

„Tako da evo i to se u proteklom periodu smanjuje i ja se nadam da će biti što manje do usvajanja Urbanističkog plana, ali neki moj konačni zaključak današnje skupštine, rekao bih da je Gradska uprava konačno shvatila neke stvari i da napokon dobijamo neke konkretnije njihove poteze, materijale koji su kvalitetniji, kao što je bio slučaj sa potrebnim materijalima vezanim za Vodovod Tunjice 1 i 2 gdje smo juče sa gradskom upravom svi odbornici otvorili te radove i dugo se oko toga razmatralo i tražilo pravo rješenje, ali kada su oni konačno rekli kolika su to u pitanju sredstva i koliko im treba te o kojem broju domaćinstava se radi, da je to 5.000 domaćinstava, naravno da je to Skupština podržala“, kazao je Talić.

Danas su odbornici na sjednici od Gradske uprave dobili tri prijedloga za kreditno zaduženje. Za dva predložena su kako kaže bili svi odbornici te su tako i jednoglasno usvojene, a tiču se izgradnje garaža u centru grada kapaciteta 420 parking mjesta, a koje su neophodne građanima kako bi se rasteretio saobraćaj, kao i kredit koji se odnosi na rekonstrukciju dječijih igrališta.

„Jedna od primjedbi odbornika, ali i moja lično je bila, zašto se moramo zaduživati kako bi popravljali ta igrališta. To je ono što je po meni minus, ali ako ćemo dobiti u konačnici popravljeno sve i jedno igralište u gradu Banjaluka i rekonstruisano desetak igrališta, onda smo mi svakako i za to. Treći kredit koji su oni predložili, a koji je većina odbornika odbila je bio kredit za Park Petar Kočić, kako je jedan od odbornika rekao, zadužiti se u ovom momentu za 1.600.000KM, dobili smo nepotpune podatke. Rečeno nam je usmeno samo da će biti neka zvučna i svjetlosna signalizacija. Ako trebaju naši sugrađani iz svog džepa da daju 1.600.000KM za neku zvučnu ili svjetlosnu signalizaciju u centru grada pored svih onih rupa koje su u gradu, naše mišljenje je bilo da to u ovom momentu ne treba da ide“, kazao je Talić.

Kako navodi Talić, niko od odbornika nije protiv uljepšavanja te se ne protivi uređivanju grada, ali svakako u ovo trenutku je prioritetna loša infrastruktura, klizišta kao i druge stvari koje nisu usko vezane za estetiku, ali jesu za normalno funkcionisanje na svakodnevnom nivou.

„U ovom momentu nije potrebno da se diže takav kredit za takav luksuz dok osnovne stvari nisu završene“, kazao je Talić te se osvrnuo i na rekonstrukciju igrališta te poručio:

„Zahvaljujući vama medijima, i odbornici odlazimo u naselja i građani nas zovu, ali da oni nas pozovu i mi odemo da ih posjetimo, izjadamo se jedni drugima to bi ostalo sve na tome. Međutim, zahvaljujući svim medijima i vašoj kući, koja nas je pratila na tim igralištima, mislim da je to sigurno uticalo i na ljude iz gradske uprave, koji su tu tačku dali danas na sjednicu i da se usvoji“, rekao je Talić.

On je izrazio i nadu da će se u što skorijem periodu krenuti u rekonstrukciju igrališta.

„Posebno želim da napomenem kao bitnu tačku, a to je da nakon Narodne skupštine Republike Srpske, a koja je usvojila Zakon o stvarnim pravima, došlo se do mogućnosti da se dođe do podjele određenih zemljišta u vlasništvu grada Banjaluka ili kako se to popularno kaže, dodjele placeva. Tako da sad grad Banjaluka ima imenovanu komisiju, a i sve moguće usvojene odluke da sekrene u takvu realizaciju te smo imali primjedbu na to da se dodaju još neke kategorije i da to bude transparentno, a ne kako je to do sada bilo nejasno ljudima, koja se to zemlja daje i po kojim kriterijumima. Poznato je da samo svojinu Grada može da dodjeljuje Skupština Grada“, zaključio je Talić.