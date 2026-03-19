Popularni Golf 2 izgubio neslavnu titulu nakon 30 godina

19.03.2026

13:59

Голф 2
Foto: Screenshot / YouTube / @MLCCLASSIC

Popularni Golf 2 nakon tri decenije izgubio je titulu koja se ne može baš nazvati poželjnom.

Naime, popularna cvaja više nije automobil koji se najviše krade u Sarajevu.

Tako govore podaci MUP-a KS za 2025. godinu, prema kojima je na vrhu ove neslavne liste sada Škoda Fabia.

Na drugom mjestu našao se Golf 3, a na trećem mjestu je Pasat. Na četvrtom i petom mjestu nalaze se njemački automobili Mercedes i BMW.

Iz MUP-a KS su rekli da je prošle godine na području KS-a evidentirano 46 krađa vozila, što je jedna manje u odnosu na 2024. godinu.

Od toga je 35 vozila pronađeno i vraćeno vlasnicima, a Tužilaštvu su dostavljeni zvanični izvještaji protiv 19 osoba.

Najviše vozila ukradeno je u sarajevskoj Opštini Novi Grad (16), a dalje slijede Ilidža (12), Opština Centar (6), Novo Sarajevo (5), Stari Grad (3).

U Ilijašu su tokom prošle godine ukradena dva vozila, dok je u Vogošći i na području Hadžići – Trnovo nestalo po jedno vozilo.

