Prodavali "konjske sedative" kao drogu: Sve krili iza velikog biznisa

ATV

19.03.2026

14:07

Tužilaštvo u Budimpešti podiglo je optužnice i predložilo zatvorsku kaznu protiv jednog para, državljana Srbije i Hrvatske, koji je, pored legalnog posla sa konjima, prodavao i ketamin kao lijek namijenjen ljudima.

Prema optužnici, 41-godišnji muškarac je vodio pansion za konje i takmičio se sa konjima. Pored toga, od 2019. godine redovno je prodavao veterinarske lijekove koji sadrže lijek ketamin u velikim količinama.

Okrivljeni je znao da ih od njega kupuju veletrgovci i preprodavci za ilegalnu ljudsku upotrebu. U Budimpešti je muškarac upoznao drugog muškarca koji se takođe bavio konjskim trkama, ali i trgovao drogom. Dogovorili su se da će mu okrivljeni redovno prodavati ketamin za dalju distribuciju.

Detalji sporazuma su kasnije razmotreni na farmi, ali su potom pregovarali putem internet aplikacije za ćaskanje o tome da li okrivljeni posjeduje ketamin, ako ga ima, u kojoj količini, i kakvi su uslovi plaćanja i isporuke.

U narednim godinama optuženi je prodao više stotina doza preparata koji sadrže ketamin, čiji je sadržaj aktivne supstance gotovo 60 puta premašivao donju granicu za "značajnu količinu". Muškarac je drogu prodavao i drugim osobama u Budimpešti, kao i na parkinzima tržnih centara u unutrašnjosti zemlje.

Policija je muškarca identifikovala i uhapsila, a na predlog tužilaštva sud mu je odredio pritvor.

Nakon toga, njegov bivši saučesnik u dilovanju kontaktirao je 31-godišnju suprugu optuženog, koja do tada nije učestvovala u ilegalnom poslu. Žena je pristala da i sama prodaje ketamin i to je činila – sve do hapšenja.

Navodno je prodala droge u vrijednosti od 30.000 evra.

Državljani Srbije i Hrvatske terete se za krivično djelo trgovine značajnom količinom droge i predložne su zatvorska, novčana kazna, deportacija i konfiskacija više od 100 miliona forinti, prenosi Telegraf.

