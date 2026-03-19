Opasne promjene ispod morskog leda na Antartiku

Razlozi ovoga otkriveni su u najnovijem istraživanju, saopštio je Univerzitet u Geteborgu.

Antarktički morski led igra ključnu ulogu u ekosistemu i fizičkom okruženju Antarktika i Južnog okeana. Pošto led odbija sunčeve zrake i blokira razmjenu toplote između okeana i atmosfere, on je od presudnog značaja za našu klimu i klimatske promjene. Zbog toga moramo razumeti šta utiče na njegov obim kako bismo unaprijedili buduće klimatske modele i predviđanja.

Dok se arktički morski led neprestano smanjuje otkako su počela satelitska mjerenja, antarktički morski led pokazao je potpuno drugačije ponašanje. Nakon što se polako širio tokom nekoliko decenija, antarktički morski led je naglo opao krajem 2015. godine i od tada bilježi velike godišnje fluktuacije u svom obimu. Istraživanje o ovoj promjeni objavljeno je u žurnalu Nature Climate Change.

"Ispod morskog leda na Antarktiku postojao je zaštitni sloj hladne vode koji je sprječavao topliju duboku vodu da se izdiže i topi led odozdo. Međutim, tokom zime 2015. godine, oluje u Južnom okeanu bile su neobično jake, što je umanjilo efekat zaštitnog sloja hladne vode i dovelo do kontinuiranog gubitka morskog leda oko Antarktika", rekao je Teo Spira, nekadašnji doktorand okeanografije na Univerzitetu u Geteborgu i prvi autor studije.

Vodene mase sa velikim razlikama u salinitetu i/ili temperaturi ne miješaju se lako i slažu se u slojeve jedna iznad druge. To se naziva stratifikacija. Sloj hladne zimske vode koji štiti morski led postaje sve manje slan kako led raste usljed topljenja morskog leda (što djeluje kontradiktorno, ali se odnosi na ciklus zamrzavanja i topljenja), a to povećava stratifikaciju u odnosu na topli i slani sloj vode ispod.

Ova prirodna zaštita doprinosila je dugoročnom rastu antarktičkog morskog leda sve do 2015. godine. Međutim, ispod leda, sloj zimske vode polako se tanjio kako je duboka voda postajala toplija, što je oslabilo zaštitni hladni sloj okeana, prenosi Telegraf.