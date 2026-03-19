Dodik komentarisao odluku CIK-a o izboru firme za nabavku skenera

ATV

19.03.2026

16:14

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da zabrinjava činjenica da se sve što dolazi iz Republike Srpske sistematski dovodi u pitanje, navodeći da je firma iz Srpske, iako je imala najpovoljniju ponudu na tenderu, danas odbijena od Centralne izborne komisije BiH /CIK/, što dodatno produbljuje sumnju u objektivnost i transparentnost institucija u BiH.

"Postavlja se pitanje - da li je ikada neki privrednik iz Federacije BiH bio izložen sličnim postupcima kao što su privrednici iz Republike Srpske, koji se često suočavaju sa procesima pred institucijama na nivou BiH? Takva praksa dovodi u pitanje ravnopravnost i pravnu sigurnost", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Istovremeno, istakao je Dodik, svi su svjedoci sve većeg prisustva kompanija iz FBiH na tržištu Republike Srpske, uključujući i znatan dio u sektoru maloprodaje i energetike.

"Ovo otvara pitanja ekonomske ravnoteže i potencijalnih rizika u nestabilnim političkim okolnostima. I ovo, između ostalog, pokazuje da je naša borba bila opravdana, kao i da ta borba mora biti nastavljena. Ona će se nastaviti političkim sredstvima", poručio je Dodik.

