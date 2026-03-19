Borba bošnjačke elite protiv "sukoba civilizacija": O čemu pričaju?

Slaviša Đurković

19.03.2026

15:02

Борба бошњачке елите против "сукоба цивилизација": О чему причају?
Bošnjačka "elita" od političara, profesora, preko duhovnih vođa, potpisali su zajedničku izjavu kojom iznose stav o zlonamjernoj kampanji koja se vodi protiv Bošnjaka i BiH i osuđuju pokušaje nametanja narativa o "sukobu civilizacija".

Šta je sukob civilizacija?

Sukob civilizacija je hipoteza Samuela Hantingtona da će nakon Hladnog rata nastupiti sukob koji više nije ideološki ili ekonomski, već kulturni i civilizacijski. Konkretno, Hantington tvrdi da će se budući sukobi odvijati između civilizacija, a ne između država kao takvih.

U svom djelu Hantington je uzeo Bosnu i Hercegovinu kao primjer.

Šta je civilizacija?

Civilizacija je najviši nivo kulturnog identiteta iznad nacije i zasnovana je na religiji, istoriji, jeziku i tradiciji.

Hantington svijet dijeli na više civilizacija: zapadnu, pravoslavnu, islamsku, kinesku, hindu, japansku, latinoameričku i afričku.

Njegova tvrdnja je da sukobi nastaju na granicama civilizacije ili "linijama rasjeda". Ti sukobi su najintenzivniji upravo tamo gdje se kulture direktno sudaraju. Posebno je naglasio česte konflikte na ivicama islamskog svijeta sa drugim civilizacijama.

Precizno iznosi sljedeće:

  • Zapad gubi globalnu dominaciju (političku, ekonomsku, vojnu)
  • Druge civilizacije (posebno kineska i islamska) postaju glavni izazivači Zapada
  • Zapadna ideja da su njegove vrijednosti "univerzalne" je po njemu pogrešna i opasna

Pominjanje BiH

Sukob u BiH Hantington navodi kao tipičan primjer sukoba na granici civilizacija između zapadne, pravoslave i islamske civilizacije. BiH je opisao kao prostor gdje se ove civilizacije direktno dodiruju i sudaraju.

Hantington tvrdi da rad u BiH nije bio samo građanski sukob, već dio šireg civilizacijskog konflikta u kojem se uključuju matične civilizacije.

Primjeri koje navodi:

  • podrška pravoslavnih zemalja Srbima
  • podrška islamskih zemalja Bošnjacima
  • angažman Zapada (SAD, NATO) na strani Bošnjaka i Hrvata

BiH je iskoristio kao dokaz njegove teze da sukobi nakon Hladnog rata imaju kulturno-religijsku osnova i da se intenziviraju duž civilizacijskih granica. BiH ne posmatra kao izuzetak, već kao reprezentativan slučaj.

