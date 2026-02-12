Logo
Košarac: Reakcije na diplomatske uspjehe Dodika i Srpske pokazuju svu nemoć bošnjačke politike

12.02.2026

16:31

Foto: ATV

Reakcije iz Federacije BiH na diplomatske uspjehe lidera Milorada Dodika i državnog rukovodstva Republike Srpske su histerične i pokazuju svu nemoć bošnjačke politike, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Bošnjački političari se u kontinuitetu bave Miloradom Dodikom i politikom Republike Srpske, a Milorad Dodik se bavi politikom, a ne njima. Njima nije drago kada Republika Srpska manifestuje svoj međunarodni legitimitet i kada je Republika Srpska za pregovaračkim stolom - naveo je Košarac koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Košarac ističe da su bošnjački političari navikli da lažima i dezinformacijama često Republiku Srpsku stave na sto.

- Ovoga puta je Republika Srpska za stolom! To je potvrda državničke politike lidera Milorada Dodika, ali i atrofije i nemoći bošnjačke politike u BiH - naveo je Košarac na društvenoj mreži Instagram.

Bošnjački političari, napominje Košarac, žele da vlastiti ozbiljan poraz nadoknade šireći ne samo demagogiju, nego i netačne informacije i frustraciju u različitim oblicima, ali su i u tome nespretni.

Staša Košarac

Milorad Dodik

