Vjerovanja za današnji praznik: Ako duva sjeverac, ne slijedi dobra godina

Narodna vjerovanja vezana za praznik Sveta tri jerarha - Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Grigorija Bogoslova - oduvijek su imala posebno mjesto u srpskoj tradiciji. Iako je riječ o velikim učiteljima Crkve koji simbolizuju slogu, mudrost i jedinstvo, u narodu se njihov dan posmatrao i kao svojevrsni pokazatelj kakva će godina biti.

Prema starom vjerovanju, vrijeme na Sveta tri jerarha nagovještava tok cijele godine, a posebna pažnja obraćala se na vjetar. Govorilo se da, ako toga dana duva jugo, godina će biti dobra i bogata, sa više roda i blagostanja.

Sjeverac je, nasuprot tome, smatran lošim znakom - vjerovalo se da donosi hladno vrijeme i težu godinu, sa više briga i oskudice.

Istočni vjetar, prema narodnom tumačenju, nagovještavao je nestašice i siromaštvo, dok je zapadni bio dobar znak, jer se vjerovalo da donosi izobilje ribe i mlijeka, odnosno napredak i blagostanje u domaćinstvu.

Ako bi dan protekao bez vjetra, to se smatralo naročito povoljnim znakom: vjerovalo se da takva tišina najavljuje bogatu i mirnu godinu.

Ova vjerovanja danas se posmatraju kao dio narodnog nasljeđa, ali svjedoče o tome koliko su naši preci pažljivo posmatrali prirodu i na dane velikih praznika, obilježenih crvenim slovom u crkvenom kalendaru, tražili znakove i poruke za vrijeme koje dolazi.