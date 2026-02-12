Logo
Vozači mlađi od 21 godine neće moći da voze od ponoći do pet sati ujutru

12.02.2026

17:27

Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру
Foto: Peksels

Potpredsjednik Vlade Crne Gore, Aleksa Bečić i direktor Uprave policije Lazar Šćepanović iznijeli su danas detalje Prijedloga izmjena Zakona o saobraćaju koji je Vlada Crne Gore danas usvojila, a kojima se, između ostalog, odnosi na vozače mlađe od 21 godine.

Bečić je rekao da te osobe neće moći da upravljaju vozilom od 24 sata do 5 ujutru i neće moći da upravljaju vozilima čija je snaga motora veća od 80 kilovata, osim ako se u vozilu ne nalazi lice koji ima minimun pet godina važeću vozačku dozvolu.

Ким Џонг Ун

Svijet

Kim Džong Un odabrao budućeg vođu Sjeverne Koreje?

"Ovim zakonom se uvodi i jedinstevni inforamcioni sistem za tehničke preglede vozila kako bi poboljšali stanje u toj oblasti", kazao je Bečić na konferenciji za novinare.

Dodao je da se daju mnogo veća ovlaštenja policijskim službenicima da mogu privremeno oduzeti vozilo vozači koji napravi teži prekršaj, ako je to lice u prethodne dvije godine pravosnažno osuđeno za teži prekršaj iz bezbjednosti saobraćaja, prenijeli su podgorički mediji.

