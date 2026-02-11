Logo
Haos u Beogradu: Dobio otkaz u piceriji, pa se vratio sa kanisterom benzina!

Izvor:

Telegraf

11.02.2026

11:20

Хаос у Београду: Добио отказ у пицерији, па се вратио са канистером бензина!
Foto: Printscreen/RH

Beogradska policija uhapsila je S.G. (46) nakon što je, revoltiran zbog gubitka posla, polio lokal benzinom i podmetnuo požar.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu priveli su S.G. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Drama u jednom beogradskom ugostiteljskom objektu odigrala se nakon što je osumnjičeni, koji je do nedavno bio zaposlen u ovoj piceriji, odlučio da se "razračuna" sa bivšim poslodavcem.

Planirao osvetu, pa pobjegao

Prema nezvaničnim informacijama, S.G. je nedavno dobio otkaz, što je navodno bio motiv za ovaj opasan čin. On je, naoružan flašom benzina, došao do objekta, polio unutrašnjost lokala i zapalio vatru.

Odmah nakon što je buknuo plamen, osumnjičeni je pobjegao sa lica mjesta, nadajući se da će ostati neprimjećen.

Prisebnost radnika spriječila tragediju

Iako je situacija bila dramatična, katastrofa je izbegnuta zahvaljujući kolegama koji su se u tom trenutku zatekli u piceriji. Oni su munjevito reagovali i sopstvenim naporima uspjeli da ugase požar prije nego što se vatrena stihija proširila na čitav objekat i okolne lokale.

"Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Radnici su pokazali nevjerovatnu prisebnost i odmah počeli da gase vatru, sprečivši da izgori čitav lokal", navodi izvor blizak istrazi.

Određeno zadržavanje

Policija je brzom akcijom identifikovala i locirala bjegunca. S.G. je lišen slobode, a po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje radi daljeg postupka.

(Telegraf)

