Zemljotres pogodio Sjevernu Makedoniju, zatreslo se i u Srbiji

Izvor:

Telegraf

10.02.2026

22:18

Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 4,9 Rihtera pogodio je večeras Sjevernu Makedoniju!

Na sajtu EMSC se navodi da je potres zabilježen u 21:05 na 15 km od Tetova.

Čitaoci Telegrafa javljaju da se potres osetio i u Nišu gde se sve treslo 10 sekundi. Građani Beograda takođe su osetili slab potres.

