Zemljotres pogodio Sjevernu Makedoniju, zatreslo se i u Srbiji

Izvor:
Telegraf
10.02.2026
22:18
Komentari:0
Zemljotres magnitude 4,9 Rihtera pogodio je večeras Sjevernu Makedoniju!
Na sajtu EMSC se navodi da je potres zabilježen u 21:05 na 15 km od Tetova.
Banja Luka
Sramota bez presedana u Banjaluci: Fekalni otpad istovaruju pred kuće građana
Čitaoci Telegrafa javljaju da se potres osetio i u Nišu gde se sve treslo 10 sekundi. Građani Beograda takođe su osetili slab potres.
Zdravlje
1 h0
Savjeti
1 h0
Hronika
1 h0
Republika Srpska
2 h1
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
5 h0
Region
7 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Trenutno na programu