Pepić za ATV: Diplomate u BiH generatori krize, Srpska u prilici da kreira narativ

Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju, istakao je u ATV-ovoj emisiji "U prvom planu" da su prijevremeni predsjednički izbori rezultat djelovanja pojedinih stranih diplomata.

"Mi smo svi svjedoci snažnog pritiska na Republiku Srpsku i zloupotrebe diplomatskih statusa, prije svega ambasadora Kvinte i nekadašnjeg ambasadora SAD-a Marfija koji je zloupotrebljavao funkciju ambasadora vršeći na sudstvo prije svega na nivou BiH da vrši progon nad rukovodstvom Republike Srpske i da svakim koraku radi na političkom omalovažavanju svakog političkog aktera iz Srpske koji bi u zajedničkim institucijama ili na nivou vlasti pokušavao da dovede do dogovora ili da dođe do normalizacije odnosa", istakao je Pepić.

On je istakao da su diplomate u BiH bili generatori krize.

"Jedna od tih kriza je bilo suđenje predsjedniku Miloradu Dodiku. Tu ne smijemo da zaobiđemo pominjanje i onih koji su odgovorni za to i Kristijana Šmita koji je takođe upotrebio poziciju njemačkog diplomate i lažno s predstavljao kao visoki predstavnik", istakao je Pepić.

On dodaje da su oni proizveli krizu i da su iz te krize doveli da se dese izbori u novembru.

"Što se tiče prepoznavanja diplomatskih aktivnosti i što se tiče samog angažmana Republike Srpske, diplomatske aktivnosti koje smo vidjeli u proteklih mjesec dana je samo manifestacija onoga što je bio predani rad tima za međunarodne odnose okupljenog oko predsjednika Milorada Dodika", istakao je Pepić.

On je istakao da vlast u Republici Srpskoj ima kontinuitet politike 20 godina.

"Nije je mijenjala ni pod Bajdenom, a poklapala se i sa politikom prvog mandata Donalda Trampa. To je upravo on što je nama dalo mogućnost da se mi približimo Trampovoj administraciji", istakao je Pepić.

Pepić ističe da je Republika Srpska sada po prvi put u prilici da kreira narativ jer ima u međunarodnoj areni ljude koji su spremni da je slušaju.

"Bez obzira ko bio na vlasti u Republici Srpskoj, ogroman je uspjeh izvršiti diplomatsku ofanzivu ovako kako je vlast izvršila. Bio opozicija ili vlast, moraš priznati uspjeh jer to što se radi sada u diplomatskim okvirima ne radi se radi zbog kampanje", istakao je Pepić.

On ističe da Republika Srpska definiše odnose da bi i u narednih 20 godina bio stabilan ekonomski rast i razvoj, stabilne politike i odnosi sa onim silama koje upravljaju procesima u svijetu.

"Mi smo upravo to uspjeli", poručio je Pepić.