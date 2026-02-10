Logo
Large banner

Svašta na Skupštini

Autor:

Andrea Jaglica

10.02.2026

19:09

Komentari:

0
Свашта на Скупштини
Foto: ATV

Zanima vas kako se najbolje kiseli kupus, šta bi s Atlantidom, mogu li krave da se penju uz stepenice… E, pa otprilike se samo o tome danas nije govorilo u holu Narodne skupštine. A govorilo se kao da su kamere tu prvi ili - posljednji put. Povod je bio zakazana posebna skupštinska rasprava o stanju u mljekarstvu i poljoprivredi. Opozicija je tražila posebnu raspravu, kolegijum je sazvao sjednicu, a vladajuća većina se već izjasnila – nećemo podržati pripremljenu informaciju.

Priča o poljoprivredi, međutim, brzo je propala na dno set liste današnjeg stendapa. Krenule su optužbe za šta vlast još nije sazvala posebnu sjednicu, ali se probudila i nadanja za šta se opozicija još nada da hoće. Nedeljko Glamočak tražio je od Nenada Stevandića da Skupština raspravlja i o putu ka NATO i, kako izvještava, dobio obećanje.

Predstavnici opozicije u nastavku su izložili podužu listu pripremljenih tačaka i spremali se da krenu - možda i razmišljajući da su prilično sludili publiku od desetak novinara, još toliko snimatelja, radnika Skupštine i obezbjeđenja. A onda je neko od novinara postavio pitanje i cijela stvar se potpuno otela kontroli. Uslijedili su Reformska agenda, izbori, NDH, Jasenovac, mafijaši, Dejton, Stejt department, MAP, ukazi predsjednika, Vijadukt, Ugljevik, Lozo, Serdarov, milioni, krađe, korupcija, kupovina glasova, javni servis, pravosuđe, bitange i Granični prelaz Gradiška. Bez reda i bez kontrole. I, naravno, svi putevi odveli su do – vraćanja nadležnosti Republici Srpskoj i svega onog dalje.

Igor Crnadak precizirao je zakone.

A iz Vlade danas vijest o sastanku premijera sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih država i izjava Save Minića: mi samo želimo zaštitu institucija Srpske i izvorni Dejton.

Ali prilika je, izgleda, tu.

Bilo je danas u Skupštini i riječi o Bošnjacima – za koga su glasali, za šta su krivi, šta se od njih očekuje, kakvi su u Srpskoj, a kakvi u Federaciji. Jedan od Bošnjaka iz Republike Srpske, poslanik SDA, za ATV danas vrlo samouvjereno o inicijativi za vraćanje nadležnosti.

Jedan drugi Bošnjak, iz Federacije, za Fejs ti-vi u pokušaju samouvjerenosti.

Šta je Dodik prodao, kupio, obećao, dobio, isposlovao i šta mu je obećano – oba entiteta i svi narodi, sasvim uobičajeno, samo o tome pričaju. Nebojša Vukanović, naravno, ne priznaje Dodikove pobjede preko bare. Danas je više zamjerio predsjedniku Skupštine što spava po jeftinim hotelima u Parizu.

Igora Crnatka boli ono što Vlada plaća narodu. Rekao je da mu smeta što Vlada troši budžet na najugroženije kategorije, ali je valjda htio da prozove SNSD i partnere što parama iz budžeta kupuju ostanak na vlasti. Ne bi to bilo tako neprirodno da Crnadak nije u istoj partiji s nekim ko ne rješava baš mnogo osim što dijeli besplatne mjesečne karte, priključke za vodu i legalizaciju kuća. Ako su uopšte još u istoj partiji. Ali, to je već neka druga tema, o kojoj, pored kupusa, danas takođe nije bilo riječi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

NSRS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

Stil

Nokti inspirisani ledenom kafom su novi hit sezone

1 h

0
Ајлин Гу

Ostali sportovi

Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

1 h

0
Више нисте сами: Могу да вас прате без камера и телефона

Nauka i tehnologija

Više niste sami: Mogu da vas prate bez kamera i telefona

1 h

0
У току припрема вакцине против рака за пацијенткињу из Србије

Zdravlje

U toku priprema vakcine protiv raka za pacijentkinju iz Srbije

1 h

0

Više iz rubrike

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

Republika Srpska

Mazalica: Nema ulaska BiH u NATO

3 h

2
Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

Republika Srpska

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

4 h

1
Милорад Додик и Александар ВУчић

Republika Srpska

Dodik sa Vučićem: Zajedno nastavljamo da čuvamo mir, jačamo saradnju i gradimo sigurniju budućnost za sve

4 h

5
Стевандић: Српска има право да се брани и употреби сва могућа средства

Republika Srpska

Stevandić: Srpska ima pravo da se brani i upotrebi sva moguća sredstva

4 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner