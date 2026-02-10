Svašta na Skupštini

Zanima vas kako se najbolje kiseli kupus, šta bi s Atlantidom, mogu li krave da se penju uz stepenice… E, pa otprilike se samo o tome danas nije govorilo u holu Narodne skupštine. A govorilo se kao da su kamere tu prvi ili - posljednji put. Povod je bio zakazana posebna skupštinska rasprava o stanju u mljekarstvu i poljoprivredi. Opozicija je tražila posebnu raspravu, kolegijum je sazvao sjednicu, a vladajuća većina se već izjasnila – nećemo podržati pripremljenu informaciju.

Priča o poljoprivredi, međutim, brzo je propala na dno set liste današnjeg stendapa. Krenule su optužbe za šta vlast još nije sazvala posebnu sjednicu, ali se probudila i nadanja za šta se opozicija još nada da hoće. Nedeljko Glamočak tražio je od Nenada Stevandića da Skupština raspravlja i o putu ka NATO i, kako izvještava, dobio obećanje.

Predstavnici opozicije u nastavku su izložili podužu listu pripremljenih tačaka i spremali se da krenu - možda i razmišljajući da su prilično sludili publiku od desetak novinara, još toliko snimatelja, radnika Skupštine i obezbjeđenja. A onda je neko od novinara postavio pitanje i cijela stvar se potpuno otela kontroli. Uslijedili su Reformska agenda, izbori, NDH, Jasenovac, mafijaši, Dejton, Stejt department, MAP, ukazi predsjednika, Vijadukt, Ugljevik, Lozo, Serdarov, milioni, krađe, korupcija, kupovina glasova, javni servis, pravosuđe, bitange i Granični prelaz Gradiška. Bez reda i bez kontrole. I, naravno, svi putevi odveli su do – vraćanja nadležnosti Republici Srpskoj i svega onog dalje.

Igor Crnadak precizirao je zakone.

A iz Vlade danas vijest o sastanku premijera sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih država i izjava Save Minića: mi samo želimo zaštitu institucija Srpske i izvorni Dejton.

Ali prilika je, izgleda, tu.

Bilo je danas u Skupštini i riječi o Bošnjacima – za koga su glasali, za šta su krivi, šta se od njih očekuje, kakvi su u Srpskoj, a kakvi u Federaciji. Jedan od Bošnjaka iz Republike Srpske, poslanik SDA, za ATV danas vrlo samouvjereno o inicijativi za vraćanje nadležnosti.

Jedan drugi Bošnjak, iz Federacije, za Fejs ti-vi u pokušaju samouvjerenosti.

Šta je Dodik prodao, kupio, obećao, dobio, isposlovao i šta mu je obećano – oba entiteta i svi narodi, sasvim uobičajeno, samo o tome pričaju. Nebojša Vukanović, naravno, ne priznaje Dodikove pobjede preko bare. Danas je više zamjerio predsjedniku Skupštine što spava po jeftinim hotelima u Parizu.

Igora Crnatka boli ono što Vlada plaća narodu. Rekao je da mu smeta što Vlada troši budžet na najugroženije kategorije, ali je valjda htio da prozove SNSD i partnere što parama iz budžeta kupuju ostanak na vlasti. Ne bi to bilo tako neprirodno da Crnadak nije u istoj partiji s nekim ko ne rješava baš mnogo osim što dijeli besplatne mjesečne karte, priključke za vodu i legalizaciju kuća. Ako su uopšte još u istoj partiji. Ali, to je već neka druga tema, o kojoj, pored kupusa, danas takođe nije bilo riječi.