Više niste sami: Mogu da vas prate bez kamera i telefona

ViFi tehnologija sada može da identifikuje ljude bez kamera, koristeći način na koji telo remeti signal. Iako fascinantno, ovo otvara ozbiljna pitanja o privatnosti i nadzoru bez pristanka.

Zvuči kao naučna fantastika, ali je stvarnost: naučnici sa Univerziteta La Sapienza u Rimu razvili su sistem koji može da identifikuje ljude pomoću običnog ViFi signala. Kamera nije potrebna. Nema mikrofona, ni dozvole - samo vaše tijelo i talasi u vazduhu.

Ono što je do sada bio digitalni "šušanj" bežičnog signala, sada postaje alat za pasivni nadzor. Tijelo svakog čovjeka remeti ViFi talase na jedinstven način, ostavljajući nevidljivu elektromagnetnu "sjenku" koja funkcioniše poput otiska prsta.

Vaša sijenka na mreži: Novi digitalni identitet

Sistem koristi veštačku inteligenciju da dešifruje kako se signal ponaša dok prolazi kroz tijelo - zavisno od građe, veličine i kretanja. Taj trag postaje vaš digitalni potpis, koji algoritam prepoznaje sa preciznošću od preko 95 odsto.

Čak i ako hodate iz sobe u sobu, iza zida ili nameštaja, sistem vas i dalje vidi. Sve dok postoji aktivna ViFi mreža, vi ste deo algoritamskog pejzaža koji bilježi i analizira svaki vaš pokret - nevidljivo, ali uporno.

Tiha invazija: Ne traži dozvolu, samo vas prati

Ono što ovu tehnologiju čini zaista zabrinjavajućom nije njen tehnički domet - već to što se koristi bez vašeg znanja. Nema zahtjeva za pristup, nema iskačućih obavještenja, nema klikova "Prihvatam". Samo prostor i prisustvo signala.

U tom kontekstu, običan kafić, kancelarija ili čak vaš dom mogu postati tačke nadzora. Sve što je potrebno je ruter - ostatak odrađuje softver koji tiho skuplja podatke, analizira i identifikuje. Vi mislite da ste sami, ali AI zna da ste tu.

Od sigurnosti do nadzora: Gde je granica?

Iako ovakva tehnologija ima potencijal za korisnu primenu - bezbjednost zgrada, pametne kuće, medicinski nadzor - granica između korisnosti i zloupotrebe je tanka kao jedan megabajt. Kad jednom uđe u upotrebu, teško ju je zaustaviti.

Šta spriječava neku kompaniju, državu ili čak hakera da koristi ovu tehnologiju za praćenje bez dozvole? U eri u kojoj privatnost već nestaje pod pritiskom algoritama, ViFi nadzor je novi korak - tih, nevidljiv i gotovo nemoguć za detekciju.

Budućnost je sada: Digitalna distopija na vratima

Ne morate da nosite pametan telefon. Ne morate da koristite kameru. Ne morate čak ni da budete na mreži. Dovoljno je da stojite u sobi gde ViFi funkcioniše - i već ste postali dio sistema koji vas posmatra.

Ostaje pitanje: da li nas tehnologija štiti ili nas posmatra? I još važnije - da li ćemo primjetiti trenutak kada privatnost prestane da postoji, ili ćemo je jednostavno zamijeniti za brzinu, praktičnost i iluziju sigurnosti?

Možemo li se zaštititi?

Iako ova tehnologija još nije svuda oko nas, vrijeme za razmišljanje o zaštiti je sada. Fizičke barijere koje ometaju ViFi signal, korišćenje žične konekcije i ograničavanje broja aktivnih mreža u prostoru mogu biti prvi koraci u smanjenju izloženosti.

Još važnije je informisanje i pritisak na zakonodavce da jasno regulišu slične tehnologije. Ako se ne izborimo za pravo na privatnost sada, mogli bismo uskoro živjeti u svijetu gdje je svaki pokret registrovan - bez pitanja, bez pristanka, prenosi Kurir.