Srpska bogatija za 20 beba

Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba.

U Banjaluci je rođeno 10 beba. Istočno Sarajevo bogatije je za šest beba. Dvije bebe rođene su u Zvorniku dok je po jedna beba rođena u Doboju i Prijedoru.

