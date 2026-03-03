Logo
Srpska bogatija za 20 beba

Српска богатија за 20 беба
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba.

U Banjaluci je rođeno 10 beba. Istočno Sarajevo bogatije je za šest beba.

Dvije bebe rođene su u Zvorniku dok je po jedna beba rođena u Doboju i Prijedoru.

