Srpska bogatija za 20 beba

Autor:ATV
03.03.2026
07:44
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba.
U Banjaluci je rođeno 10 beba. Istočno Sarajevo bogatije je za šest beba.
Dvije bebe rođene su u Zvorniku dok je po jedna beba rođena u Doboju i Prijedoru.
