Umjetnici dobijaju po 325 evra sedmično

Irska je pokrenula program plaćanja osnovnog prihoda za oblast umjetnosti, obavezujući se da će 2.000 umjetnika primati po 325 evra sedmično, izjavio je ministar kulture Irske Patrik O’Donovan.

"Program je trajno uveden nakon trogodišnje probe, za koju su učesnici rekli da im je ublažio finansijski pritisak i omogućio da više vremena posvete stvaralaštvu", rekao je O’Donovan.

Program je zvanično pokrenut u prostoriji "Džejms Džojs", u dablinskoj kulturnoj instituciji "Bjulis".

Srbija Uhapšeni bivši rukovodioci Staračkog doma

"Ovaj potez će izdvojiti Irsku od drugih zemalja kada je riječ o tome koliko cijenimo kulturu i kreativnost", dodao je O’Donovan.

Irska je pilot-projekat, iz kojeg je nastao ovaj program, započela 2022. godine kako bi pomogla umjetnicima da se finansijski oporave od posljedica zatvaranja tokom pandemije kovida 19.