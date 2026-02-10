Logo
Large banner

Umjetnici dobijaju po 325 evra sedmično

Izvor:

SRNA

10.02.2026

18:28

Komentari:

0
Умјетници добијају по 325 евра седмично

Irska je pokrenula program plaćanja osnovnog prihoda za oblast umjetnosti, obavezujući se da će 2.000 umjetnika primati po 325 evra sedmično, izjavio je ministar kulture Irske Patrik O’Donovan.

"Program je trajno uveden nakon trogodišnje probe, za koju su učesnici rekli da im je ublažio finansijski pritisak i omogućio da više vremena posvete stvaralaštvu", rekao je O’Donovan.

Program je zvanično pokrenut u prostoriji "Džejms Džojs", u dablinskoj kulturnoj instituciji "Bjulis".

ilu-lisice-zatvor-28082025

Srbija

Uhapšeni bivši rukovodioci Staračkog doma

"Ovaj potez će izdvojiti Irsku od drugih zemalja kada je riječ o tome koliko cijenimo kulturu i kreativnost", dodao je O’Donovan.

Irska je pilot-projekat, iz kojeg je nastao ovaj program, započela 2022. godine kako bi pomogla umjetnicima da se finansijski oporave od posljedica zatvaranja tokom pandemije kovida 19.

Podijeli:

Tagovi :

umjetnici

pare

Irska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Srbija

Uhapšeni bivši rukovodioci Staračkog doma

2 h

0
Роналдо прекинуо штрајк

Fudbal

Ronaldo prekinuo štrajk

2 h

0
Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Scena

Aleksandra Prijović se u jeku drame javno obratila Milici Todorović

2 h

0
"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Svijet

"Vulkan sudnjeg dana" se probudio: Posljednji put je ubio na hiljade ljudi, svi na oprezu

2 h

0

Više iz rubrike

"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Svijet

"Vulkan sudnjeg dana" se probudio: Posljednji put je ubio na hiljade ljudi, svi na oprezu

2 h

0
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Svijet

Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

2 h

0
Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Svijet

Dva dječaka izbodena u školi, u toku velika potraga za osumnjičenim

3 h

0
Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

Svijet

Sijarto: Rusija nije napala nijednu članicu EU

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

17

Srednjoškolci iz Prijedora stali uz Tamaru u borbi protiv opake bolesti

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner