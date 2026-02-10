Logo
Bruka na ZOI: Dobili medalje koje moraju da popravljaju

10.02.2026

20:02

Komentari:

0
Јута Лердам
Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini objavili su da su pronašli rješenje za polomljene medalje, na koje su se sportisti žalili.

Oni koji su dobili oštećena odličja, moći će da ih poprave.

Tako je u prenosu uživo Juta Lerdam polomila svoje zlato.

"Sprovedena je ciljana istraga i pronađeno je rješenje. Milano Kortina 2026 potvrđuje svoju posvećenost osiguravanju da medalje, koje simbolizuju najveće dostignuće u karijeri sportiste, ispunjavaju standarde kvaliteta i pažnju posvećenu detaljima", rekao je direktor komunikacija ZOI, Luka Kasasa.

Dragana Mirkovic

Scena

Svi su bili u zabludi: Evo koliko je zapravo visoka Dragana Mirković

Organizatori su sproveli istragu sa italijanskom državnom kovnicom novca, koja je bila zadužena za izradu medalja i došli su do zaključka da je samo ograničeni broj medalja imao grešku, iako nije precizirano o kakvoj vrsti greške je reč.

Zlatne medalje sa ovogodišnjih ZOI teže 500 grama, od čega je šest grama zlata. Istu težinu imaju i srebrna odličja, dok su bronzana nešto lakša, teže 420 grama.

Ајлин Гу

Ostali sportovi

Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

Tag :

ZOI 2026

Komentari (0)
