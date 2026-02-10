Lindzi Von se oglasila poslije druge operacije: „Ne žalim“

Američka skijašica Lindzi Von podvrgnuta je još jednoj operaciji u Trevizu i nalazi se u stabilnom stanju poslije teškog pada koji je doživela u nedjelju tokom spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Kako prenosi Ansa, Von je u nedjelju imala operaciju kako bi se stabilizovalo njeno stanje, a u ponedjeljak je imala duplu operaciju kako bi se smanjio prelom butne kosti lijeve noge.

Von je na lijevoj nozi imala spoljnu fiksaciju nakon što je prije deset dana pokidala ligamente kolena. Poslije strašnog pada Von se i prvi put oglasila na društvenim mrežama.

„Moj olimpijski san se nije završio onako kako sam ga zamišljala. Nije to bio kraj kao iz bajke ili filmska priča sa srećnim završetkom - bio je to jednostavno, život. Usudila sam se da sanjam i naporno sam radila da to ostvarim. Jer u spustu, u alpskom skijanju, razlika između dobre, taktičke putanje i katastrofalne povrede može biti svega pet inča. Bila sam samo pet inča previše 'tesno' na liniji, kada je moja desna ruka zakačila kapiju, izvrnula me i dovela do pada. Moji (pokidani) ukršteni ligamenti i ranije povrede nisu imale nikakve veze sa ovim padom“, napisala je proslavljena skijašica.

„Nažalost, zadobila sam složen prelom potkolenice (tibije), koji je trenutno stabilan, ali će zahtijevati više operacija kako bi se pravilno sanirao. Iako se juče nije završilo onako kako sam se nadala i uprkos snažnom fizičkom bolu koji je uslijedio, nemam žaljenja. Stajati juče na startnoj kapiji bio je nevjerovatan osjećaj koji nikada neću zaboraviti. Saznanje da sam stajala tamo sa realnom šansom da pobjedim bilo je samo po sebi pobjeda. Takođe sam znala da je trkanje rizik. Uvijek je bilo i uvijek će biti, ovaj sport je izuzetno opasan“, napisala je Von.

„I slično kao u skijanju, u životu preuzimamo rizike. Sanjamo. Volimo. Skačemo. I ponekad padnemo. Ponekad nam se slomi srce. Ponekad ne ostvarimo snove za koje znamo da smo mogli. Ali to je i ljepota života - imamo priliku da pokušamo. Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam. Nadam se da ćete iz mog puta ponijeti to da imate hrabrosti da se usudite na velike snove. Život je prekratak da ne biste rizikovali zbog sebe. Jer jedini pravi neuspjeh u životu je ne pokušati. Vjerujem u vas, kao što ste vi vjerovali u mene“, napisala je Lindzi Von.

Američka skijašica je u nedelju tokom spusta u prvoj polovini staze rukom zakačila kapiju, izgubila ravnotežu i pala pri velikoj brzini.

Ljekarska i spasilačka ekipa su brzo reagovale, a skijašica je helikopterom transportovana u bolnicu, prvo u Kortini, a potom u Trevizu.

Von (41) se 2024. vratila takmičenju nakon petogodišnje pauze.

