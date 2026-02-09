Logo
Sportski svijet je u šoku: Oglasila se Ana Ivanović

09.02.2026

09:39

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

Svijet sporta ne prestaje da priča i komentariše Lindsi Von. Nešto što je trebalo da bude najbolji mogući oproštaj pretvorilo se u katastrofu. Njen pad na Zimskim olimpijskim igrama zaledio je krv u žilama cijelom svijetu.

Na kraju se ispostavilo da je polomila nogu i da je čeka baš dug oporavak. Treba dodati i da je nastupila sa teškom povredom koljena.

Mnogo sportista pružilo je podršku teško povrijeđenoj Lindzi. Među njima se našla i bivša teniserka iz Srbije Ana Ivanović.

- Brzo se oporavi, Lindzi. Moje srce je uz tebe i želim ti brz oporavak - napisala je Ana Ivanović.

Da podsjetimo, Lindsi Von je već u 13. sekundi spusta doživjela težak pad u trci spusta u Kortini d'Ampeco, a onda je ostala na snijegu, urlici su parali vazduh.

