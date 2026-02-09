Sportski svijet je u šoku: Oglasila se Ana Ivanović

09.02.2026
Svijet sporta ne prestaje da priča i komentariše Lindsi Von. Nešto što je trebalo da bude najbolji mogući oproštaj pretvorilo se u katastrofu. Njen pad na Zimskim olimpijskim igrama zaledio je krv u žilama cijelom svijetu.
Na kraju se ispostavilo da je polomila nogu i da je čeka baš dug oporavak. Treba dodati i da je nastupila sa teškom povredom koljena.
Que c'est terrible : Lindsey Vonn 🇺🇸 chute d'entrée ! La légende américaine est contrainte d'abandonner— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026
Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/eiPeYSe4fB
Mnogo sportista pružilo je podršku teško povrijeđenoj Lindzi. Među njima se našla i bivša teniserka iz Srbije Ana Ivanović.
- Brzo se oporavi, Lindzi. Moje srce je uz tebe i želim ti brz oporavak - napisala je Ana Ivanović.
Da podsjetimo, Lindsi Von je već u 13. sekundi spusta doživjela težak pad u trci spusta u Kortini d'Ampeco, a onda je ostala na snijegu, urlici su parali vazduh.
