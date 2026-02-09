Logo
Đoković gledao "boga" pa se hvatao za glavu

09.02.2026

08:03

Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу
Foto: Tanjug / AP / Stephanie Scarbrough

Zimske olimpijske igre u Milanu donijele su spektakl kakav se rijetko viđa, a u centru pažnje, pored klizača na ledu, našao se i najbolji teniser svih vremena – Novak Đoković. Njegova reakcija na nastup mladog američkog fenomena Ilije Malinina postala je trenutni hit na društvenim mrežama.

Čovjek koji je u sportu vidio sve, koji je sinonim za mentalnu čvrstinu i nemoguće preokrete, ostao je širom otvorenih očiju i u potpunom šoku dok je Malinin izvodio akrobacije koje prkose zakonima fizike.

Ilija Malinin, poznat pod nadimkom „bog četvorostrukih skokova“, ušao je u istoriju ne samo zbog bodova, već zbog drskosti i vještine. U trenutku kada je takmičenje doživljavalo pravu dramu, nakon jednog malog posrtanja koji je natjerao publiku da zanijemi, Malinin je uradio nešto nezamislivo – izveo je savršen salto unazad (bekflip).

Bio je to njegov drugi bekflip u dva dana, potez koji je donedavno bio zabranjen i smatran previše opasnim, a koji je u milanskoj areni izazvao vriske oduševljenja. Upravo taj momenat čiste sportske drskosti izazvao je Novakovu reakciju, kada se Srbin hvatao za glavu.

Inače, na ledu se odvijala prava drama za zlatnu medalju u timskom takmičenju. Prije posljednje discipline, SAD i Japan su bili potpuno izjednačeni sa po 59 poena. Pritisak je bio ogroman, naročito nakon što je Amerikanka Amber Glen završila kao treća, čime je dovela tim SAD u nezavidnu poziciju.

Sve je palo na leđa 21-godišnjeg Malinina. Uprkos padu na obje ruke tokom rutine, on je podigao težinu programa do nivoa koji niko nije mogao da prati. Njegov skor od 200.03 poena bio je nedostižan za konkurenciju.Posljednji je na led izašao Japanac Šun Sato. Arena je utihnula dok su se čekali rezultati. Kada je na semaforu ispisano 194.86, postalo je jasno – SAD su osvojile zlato sa minimalnom razlikom.

Ko je Ilija Malinjin?

Ilija Malinjin je rođen u Virdžiniji u decembru 2004. i sin je bivših uzbekistanskih šampiona, rođenih Rusa - Romana Skornjakova (49) iz Jekaterinburga i Tatjane Malinjine (53) iz Novosibirska. Porodično su odlučili da Ilija nosi prezime svoje majke, jer su bili zabrinuti da bi u Americi veoma teško izgovarali "Skornjakov", prezime njegovog oca. Malinjinove veze sa Rusijom i dalje postoje i čvrste su, jer je njegov deda po majci, Valerij Malinjin, bivši reprezentativac Sovjetskog Saveza i trenutno je trener skijanja u Novosibirsku.

U Milanu je oduševljena publika dobro zapamtila njegov nastup. Pamtiće i Novak Đoković, koji dobro zna kako se piše istorija.

