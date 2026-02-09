Čovjek koji je viđao duhove sada je šampion svijeta

Sijetl Sihoksi su novi šampioni NFL-a, pošto su u Superboulu 60 u Santa Klari savladali Nju Ingland Patriote rezultatom 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13).

Na "Levi" stadionu smo gledali apsolutnu dominaciju Sijetla, prije svega njegove odbrane, ali i trkača Keneta Vokera i kvoterbeka Sema Darnolda.

Bio je 21. oktobar 2019. godine kada je Nju Ingland deklasirao Njujork Džetse sa 33:0, a "zaslužan" za tu nulu bio je upravo Sem Darnold.

Tada mladi kvoterbek Džetsa je poslije meča izašao i cijelom svijetu priznao da je doslovno "vidio duhove" pred sobom i da ga je defanzivna linija Nju Inglanda deklasirala i psihički i fizički.

E sad, zamislite da čovjek koji javno izađe i postane predmet podsmjeha cijele Amerike zbog takvih riječi, samo šest godina kasnije suvereno dolazi do Superboula i osvaja ga sa samopouzdanjem koje probija plafon.

Da, upravo to je priča Sema Darnolda koja zaslužuje da "Netfliks" umiješa svoje prste i snimi bajku za kakvom, generalno, žude Holivud i američka javnost.

Na ovom susretu je igrao "kao mator", bacio 194 jardi, ali je Sijetl postala prva ekipa u istoriji Superboula koja je završila meč bez ijedne izgubljene lopte.

Kompletirao je Darnold "samo" jedan tačdaun za Barnera, ali i doveo ekipu pet puta u crvenu zonu i omogućio ulazak u istoriju kikeru Džejsonu Majersu.

Iako bez egzekucije, fenomenalno je svoj posao odradio trkač Kenet Voker, koji je probijao kao šilo odbranu Patriota, ali Sijetl ima junaka ove titule koliko vam duša ište.

Pored pomenutog kikera sa 5/5 fild golova, te odbranom koja je do poslednje četvrtine držala rivala na nula poena, spektakularan meč je odigrao i panter Dikson, koji je čak tri puta loptu preko cijelog terena ubacivao, pazite sad, unutar pet jardi, a jednom čak na jednom jardu od protivničke end zone.

Sa druge strane, onaj koji se ove večeri nagledao duhova jeste Drejk Mej, kvoterbek Patriota koga je potpuno "pojeo" pritisak ovako velike utakmice, iako je prije početka meča rekao da je došao samo da se zabavi i igra fudbal.

Nema igranja fudbala u Superboulu, posebno ne protiv strahovite odbrane Sihoksa, koji su doslovno pregazili Meja, kako fizički, tako i mentalno, jer će ove "duhove" još dugo, dugo pamtiti.

