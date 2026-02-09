Logo
Large banner

Čovjek koji je viđao duhove sada je šampion svijeta

Izvor:

B92

09.02.2026

07:09

Komentari:

0
Сијетл освојио супербоул
Foto: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Sijetl Sihoksi su novi šampioni NFL-a, pošto su u Superboulu 60 u Santa Klari savladali Nju Ingland Patriote rezultatom 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13).

Na "Levi" stadionu smo gledali apsolutnu dominaciju Sijetla, prije svega njegove odbrane, ali i trkača Keneta Vokera i kvoterbeka Sema Darnolda.

Bio je 21. oktobar 2019. godine kada je Nju Ingland deklasirao Njujork Džetse sa 33:0, a "zaslužan" za tu nulu bio je upravo Sem Darnold.

Tada mladi kvoterbek Džetsa je poslije meča izašao i cijelom svijetu priznao da je doslovno "vidio duhove" pred sobom i da ga je defanzivna linija Nju Inglanda deklasirala i psihički i fizički.

E sad, zamislite da čovjek koji javno izađe i postane predmet podsmjeha cijele Amerike zbog takvih riječi, samo šest godina kasnije suvereno dolazi do Superboula i osvaja ga sa samopouzdanjem koje probija plafon.

Da, upravo to je priča Sema Darnolda koja zaslužuje da "Netfliks" umiješa svoje prste i snimi bajku za kakvom, generalno, žude Holivud i američka javnost.

Na ovom susretu je igrao "kao mator", bacio 194 jardi, ali je Sijetl postala prva ekipa u istoriji Superboula koja je završila meč bez ijedne izgubljene lopte.

Kompletirao je Darnold "samo" jedan tačdaun za Barnera, ali i doveo ekipu pet puta u crvenu zonu i omogućio ulazak u istoriju kikeru Džejsonu Majersu.

superbol sijetl

Ostali sportovi

Sijetl pregazio Nju Ingland u Superboulu

Iako bez egzekucije, fenomenalno je svoj posao odradio trkač Kenet Voker, koji je probijao kao šilo odbranu Patriota, ali Sijetl ima junaka ove titule koliko vam duša ište.

Pored pomenutog kikera sa 5/5 fild golova, te odbranom koja je do poslednje četvrtine držala rivala na nula poena, spektakularan meč je odigrao i panter Dikson, koji je čak tri puta loptu preko cijelog terena ubacivao, pazite sad, unutar pet jardi, a jednom čak na jednom jardu od protivničke end zone.

Sa druge strane, onaj koji se ove večeri nagledao duhova jeste Drejk Mej, kvoterbek Patriota koga je potpuno "pojeo" pritisak ovako velike utakmice, iako je prije početka meča rekao da je došao samo da se zabavi i igra fudbal.

Nema igranja fudbala u Superboulu, posebno ne protiv strahovite odbrane Sihoksa, koji su doslovno pregazili Meja, kako fizički, tako i mentalno, jer će ove "duhove" još dugo, dugo pamtiti.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Superboul 60

Nju Ingland Petriots

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

Srbija

Pazite šta jedete: Bivši ministar upozorio na ''lošu'' slaninu

13 h

0
ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

Republika Srpska

CIK BiH objavio rezultate izbora: Evo koliko su glasova osvojili Karan i Blanuša

13 h

0
Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

Republika Srpska

Igor Dodik: Umjesto da se zapita zašto im narod ne vjeruje, vrh SDS-a odlučio da napadne volju birača

14 h

0
Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

Republika Srpska

Vučić čestitao Karanu pobjedu: Srbija će uvijek biti uz Srpsku

14 h

0

Više iz rubrike

Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

Ostali sportovi

Sijetl pregazio Nju Ingland u Superboulu

5 h

0
Бањалука "Винтер турнир"

Ostali sportovi

Inker Zaprešić najuspješnija ekipa turnira "Vinter kup"

14 h

0
Линдзи Вон оперисана!

Ostali sportovi

Lindzi Von operisana!

16 h

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Lindzi Von opet u vrhu trendinga: Eksplicitni sadržaj ''nezaobilazan'' u biografiji

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

11

47

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

11

45

Kina predstavila futurističko oružje neviđene moći, pogledajte kako izgleda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner