MUP na nogama zbog otmice Kajmakoskog: Bjegunci opkoljeni u šumi kod Rume

Dok policija traga za dvojicom turskih državljana koji su nakon udesa pobjegli u atare oko Rume, u akciju su uključene najelitnije jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poznati pjevač nakon izjave koju je dao u policiji nalazi se sa svojom porodicom.

Ko je sve učestvovao u akciji?

U cilju pronalaska otmičara i osiguravanja bezbjednosti, na terenu je angažovano više stotina pripadnika različitih službi:

Uprava kriminalističke policije: Operativci koji su prvi uočili sumnjivo vozilo i pratili ga od samog centra Beograda.

Služba protiv organizovanog kriminala.

Žandarmerija: Specijalne jedinice koje blokiraju širi rejon i vrše fizičku pretragu nepristupačnog terena.

Sektor za vanredne situacije i Granična policija: Kontrolišu ključne tačke i granične prelaze kako bi spriječili bjekstvo osumnjičenih iz države.

Saobraćajna policija (Ispostava Ruma): Patrola koja je direktno intervenisala i pokušala da zaustavi vozilo pre udesa.

Služba za specijalne istražne metode : Pruža tehničku podršku u lociranju putem savremenih uređaja.

Potera uz termoviziju i pse

Bjegunci, koji su Kajmakoskog držali pod prijetnjom pištoljem i zahtijevali otkup od 20.000 evra, iskoristili su mrak i udes kod isključenja za Rumu kako bi pobjegli u polja. Policija u pretrazi koristi:

Službene pse obučene za traganje u otvorenim prostorima.

Termovizijsku opremu (dronove i ručne kamere) koja detektuje toplotu tijela u mraku.

Hronologija drame

Podsjetimo, otmica je izvršena oko 00:50 časova u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Napadači su turski državljani koji su žrtvi prijetili smrću porodice, tvrdeći da su njihovi saučesnici već ispred pjevačevog stana. Nakon filmske potjere preko Novog Beograda i autoputa, otmičari su izgubili kontrolu nad "Volvom" i udarili u bankinu.

Kajmakoski je pronađen vezanih ruku u slupanom vozilu. Iako je odbio ljekarsku pomoć, doveden je u prostorije beogradske policije radi davanja iskaza.

Više javno tužilaštvo u Beogradu rukovodi istragom i naložilo je hitno prikupljanje svih dokaza radi identifikacije i hapšenja počinilaca.

Oglasili se iz PR tima pjevača

“Dragi prijatelji, vijest da je Daniel Kajmakoski bio kidnapovan u blizini Beton hale u Beogradu je tačna. Pričala sam sa Danielom, dobro je. Poslije noći provedene u policiji, sada je kući. Ono što možemo da potvrdimo je da policija traga za nepoznatim počiniocima koji su stranci, koji su ga vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 evra. Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi. Vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobjegli. Daniel je poslije toga bio nekoliko sati u policijskoj stanici. Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu”, rekli su ispred njegovog PR tima.

