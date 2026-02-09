Logo
Large banner

MUP na nogama zbog otmice Kajmakoskog: Bjegunci opkoljeni u šumi kod Rume

Izvor:

Telegraf

09.02.2026

08:30

Komentari:

0
МУП Србије на ногама због отмице Кајмакоског: Бјегунци опкољени у шуми код Руме
Foto: Printscreen/Instagram

Dramatična otmica poznatog pjevača Daniela Kajmakoskog (43) podigla je na noge cjelokupan bezbjednosni aparat Srbije.

Dok policija traga za dvojicom turskih državljana koji su nakon udesa pobjegli u atare oko Rume, u akciju su uključene najelitnije jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poznati pjevač nakon izjave koju je dao u policiji nalazi se sa svojom porodicom.

Ko je sve učestvovao u akciji?

U cilju pronalaska otmičara i osiguravanja bezbjednosti, na terenu je angažovano više stotina pripadnika različitih službi:

Uprava kriminalističke policije: Operativci koji su prvi uočili sumnjivo vozilo i pratili ga od samog centra Beograda.

Služba protiv organizovanog kriminala.

Žandarmerija: Specijalne jedinice koje blokiraju širi rejon i vrše fizičku pretragu nepristupačnog terena.

Sektor za vanredne situacije i Granična policija: Kontrolišu ključne tačke i granične prelaze kako bi spriječili bjekstvo osumnjičenih iz države.

Daniel Kajmakoski otmica video snimak

Scena

Ovdje je pronađen oteti Daniel Kajmakoski: Držali mu pištolj na glavi

Saobraćajna policija (Ispostava Ruma): Patrola koja je direktno intervenisala i pokušala da zaustavi vozilo pre udesa.

Služba za specijalne istražne metode : Pruža tehničku podršku u lociranju putem savremenih uređaja.

Potera uz termoviziju i pse

Bjegunci, koji su Kajmakoskog držali pod prijetnjom pištoljem i zahtijevali otkup od 20.000 evra, iskoristili su mrak i udes kod isključenja za Rumu kako bi pobjegli u polja. Policija u pretrazi koristi:

Službene pse obučene za traganje u otvorenim prostorima.

Termovizijsku opremu (dronove i ručne kamere) koja detektuje toplotu tijela u mraku.

Hronologija drame

Podsjetimo, otmica je izvršena oko 00:50 časova u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Napadači su turski državljani koji su žrtvi prijetili smrću porodice, tvrdeći da su njihovi saučesnici već ispred pjevačevog stana. Nakon filmske potjere preko Novog Beograda i autoputa, otmičari su izgubili kontrolu nad "Volvom" i udarili u bankinu.

Кајмакоски 1

Srbija

Detalji otmica Daniela Kajmakoskog: Turci ga vezali i tražili 20.000 evra, pa slupali auto u Rumi

Kajmakoski je pronađen vezanih ruku u slupanom vozilu. Iako je odbio ljekarsku pomoć, doveden je u prostorije beogradske policije radi davanja iskaza.

Više javno tužilaštvo u Beogradu rukovodi istragom i naložilo je hitno prikupljanje svih dokaza radi identifikacije i hapšenja počinilaca.

Oglasili se iz PR tima pjevača

“Dragi prijatelji, vijest da je Daniel Kajmakoski bio kidnapovan u blizini Beton hale u Beogradu je tačna. Pričala sam sa Danielom, dobro je. Poslije noći provedene u policiji, sada je kući. Ono što možemo da potvrdimo je da policija traga za nepoznatim počiniocima koji su stranci, koji su ga vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 evra. Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi. Vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobjegli. Daniel je poslije toga bio nekoliko sati u policijskoj stanici. Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu”, rekli su ispred njegovog PR tima.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Otmica Daniel Kajmakoski

Daniel Kajmakoski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

Scena

Srpska pjevačica u strahu - angažovala obezbjeđenje

20 h

0
otet daniel kajmakoski video snimak

Scena

Ovdje je pronađen oteti Daniel Kajmakoski: Držali mu pištolj na glavi

21 h

0
Драматични снимак отмице Даниела Кајмакоског! Полиција их јурила док су држали пјевача

Srbija

Dramatični snimak otmice Daniela Kajmakoskog! Policija ih jurila dok su držali pjevača

1 d

0
Познати пјевач отет у Београду!

Srbija

Poznati pjevač otet u Beogradu!

1 d

0

Više iz rubrike

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

Srbija

Pazite šta jedete: Bivši ministar upozorio na ''lošu'' slaninu

13 h

0
Тјелохранитељ Зорана Ђинђића: Убиство се није десило како пресуда описује

Srbija

Tjelohranitelj Zorana Đinđića: Ubistvo se nije desilo kako presuda opisuje

20 h

0
Драматични снимак отмице Даниела Кајмакоског! Полиција их јурила док су држали пјевача

Srbija

Dramatični snimak otmice Daniela Kajmakoskog! Policija ih jurila dok su držali pjevača

1 d

0
Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

Srbija

Detalji otmica Daniela Kajmakoskog: Turci ga vezali i tražili 20.000 evra, pa slupali auto u Rumi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

38

Sve više dokaza da HPV utiče i na muško reproduktivno zdravlje

12

37

Zaharova: Zapad neće da otkrije pravo lice kijevskog fašizma

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner