Logo
Large banner

Srpska pjevačica u strahu - angažovala obezbjeđenje

Izvor:

ATV

08.02.2026

16:36

Komentari:

0
Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

Kaja Ostojić gostovala je u emisiji na Pinku gdje se dotakla nedavnog incidenta i bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića na Dedinju.

Pjevačica je prokomentarisala i otmicu Daniela Kajmakoskog, te istakla da je unajmila obezbjeđenje i da ne shvata zašto su njene kolege na meti tih ljudi.

Далај Лама

Svijet

Dalaj Lama se pominje 154 puta u Epstajnovim fajlovima, njegova kancelarija: Nisu se sastali

"Meni je prvi impuls bio da je to neka greška. Ne znam, svašta se priča i meni je to bolesno. Danas pišu i da su kidnapovali mog kolegu Daniela, to je najbliži krug finih ljudi na estradi", istakla je Kaja i dodala:

"Baš je zadnje vrijeme došlo, dešavaju se neke stvari kojima treba da se stane na put. Imala bih svašta da kažem, ali ne želim da pričam još uvijek o tome. Kad dođe vrijeme, desiće se jedna kampanja o tome. Ne znam zašto smo toliko na meti tih ljudi. Ja ranije nisam vodila obezbjeđenje, u nekim momentima jesam, međutim posljednjih godinu dana sam počela to da praktikujem", rekla je u emisiji "Premijera vikend specijal".

U lokalu Kajinog bivšeg požar

Kako se pisalo, u lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pjevačice Katarine Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, izbio je požar.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Sretenje donosi novu promjenu: Šta nas čeka do kraja februara

U utorak u 2.15 sati, u objektu brze hrane došlo je do požara u kojem je izgorio šank.

Nije bilo povrijeđenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najvjerovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi:

Kaja Ostojić

Daniel Kajmakoski

otmica

obezbjeđenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

otet daniel kajmakoski video snimak

Scena

Ovdje je pronađen oteti Daniel Kajmakoski: Držali mu pištolj na glavi

4 h

0
"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

Scena

"Ljudi me kritikuju zato što plačem": Jodžir otvorio dušu poslije eliminacije iz "Exatlona"

9 h

0
Пјевач Даниел Кајмакоски (43) отет у Београду

Scena

Ko je Daniel Kajmakoski, pjevač koji je sinoć otet u Beogradu?

11 h

0
Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Scena

Zorica Marković završila u bolnici! Pjevačica na kardiologiji nakon izlaska iz Elite

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner