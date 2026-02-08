Srpska pjevačica u strahu - angažovala obezbjeđenje

Kaja Ostojić gostovala je u emisiji na Pinku gdje se dotakla nedavnog incidenta i bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića na Dedinju.

Pjevačica je prokomentarisala i otmicu Daniela Kajmakoskog, te istakla da je unajmila obezbjeđenje i da ne shvata zašto su njene kolege na meti tih ljudi.

"Meni je prvi impuls bio da je to neka greška. Ne znam, svašta se priča i meni je to bolesno. Danas pišu i da su kidnapovali mog kolegu Daniela, to je najbliži krug finih ljudi na estradi", istakla je Kaja i dodala:

"Baš je zadnje vrijeme došlo, dešavaju se neke stvari kojima treba da se stane na put. Imala bih svašta da kažem, ali ne želim da pričam još uvijek o tome. Kad dođe vrijeme, desiće se jedna kampanja o tome. Ne znam zašto smo toliko na meti tih ljudi. Ja ranije nisam vodila obezbjeđenje, u nekim momentima jesam, međutim posljednjih godinu dana sam počela to da praktikujem", rekla je u emisiji "Premijera vikend specijal".

Kako se pisalo, u lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pjevačice Katarine Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, izbio je požar.

U utorak u 2.15 sati, u objektu brze hrane došlo je do požara u kojem je izgorio šank.

Nije bilo povrijeđenih, niti druge štete. Prema nezvaničnim izjavama, najvjerovatnije se prethodno zapalila ukrasna sijalica.

(Mondo)