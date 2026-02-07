Logo
Zorica Marković završila u bolnici! Pjevačica na kardiologiji nakon izlaska iz Elite

Izvor:

Telegraf

07.02.2026

21:11

Komentari:

0
Зорица Марковић завршила у болници! Пјевачица на кардиологији након изласка из Елите

Pjevačica Zorica Marković nedavno je napustila rijaliti „Elita 9“, a razlozi njenog prijevremenog izlaska u tom trenutku nisu bili poznati javnosti.

Sada se Zorica oglasila putem Instagrama i otkrila da se nalazi u bolnici, što je zabrinulo brojne obožavaoce. Ona je smještena na Odjeljenju kardiologije, gdje se zahvalila medicinskom osoblju na pažnji i njezi koju joj pružaju.

– Neizmjerno hvala osoblju i najboljem timu ljekara – poručila je pjevačica, ne ulazeći u detalje svog zdravstvenog stanja.

Podsjetimo, Zorica je i ranije imala ozbiljne zdravstvene probleme sa srcem. Krajem 2007. godine preživjela je infarkt i tešku operaciju srca, koju je opisala kao životno ugrožavajuću situaciju.

– Ta operacija je bila toliko teška da su me faktički dva minuta dijelila od smrti. Doktor je potrčao ka meni, tim je reagovao munjevitom brzinom i spasili su me. Svjesna sam koliko je ta situacija bila ozbiljna, ali mene je Bog nekoliko puta sačuvao – rekla je ona svojevremeno.

Dodala je i da vjeruje da je upravo zahvaljujući vjeri i porodici uspjela da prebrodi najteže trenutke.

– Znam da je Bog uvijek sa mnom i da nije dao da odem. To je dokaz da sam dobar čovjek. Znam šta sam sve u životu uradila i kome sam pomogla. Moji sinovi jesu veliki, ali znam koliko im značim i zato za njih živim. Borim se i znam da je to što sam tu njima velika stvar – istakla je Markovićeva.

Prije ulaska u rijaliti, Zorica Marković se pohvalila i privatnim biznisom, odnosno kafanom koju je otvorila u prigradskom naselju Zaklopača, gdje je započela i izgradnju kuće u kojoj je planirala da živi. Međutim, njenim ulaskom u „Elitu“, situacija se u potpunosti promijenila.

Nedovršeni objekat na placu gdje je započela gradnju kuće trenutno je napušten. U blizini se nalazi autobuska stanica, a plac je obrastao korovom, na njemu se nalaze daske, letve, smeće, pa čak i bačena obuća.

Komšinica koja živi preko puta placa otkrila je da su radovi obustavljeni zbog Zoričinog ulaska u rijaliti.

– Jako sam dobra sa Zoricom i volim je i kao čovjeka i kao ženu. Nisam je vidjela od jeseni, od kada je ušla u „Elitu“. Ona je dolazila kad su majstori radili, sve je započeto i vjerujem da će ona to završiti. Prošlog ljeta je bila ovdje i sigurna sam da će, kad otopli, nastaviti radove – rekla je komšinica.

Ona je dodala da je veliki problem i blizina autobuske stanice, zbog koje ljudi često bacaju smeće.

– Čim niste tu duže vrijeme, sve tako izgleda. Nadam se da će, kada se sve završi, doći i uljepšati ovaj kraj – poručila je.

Komšinica je istakla i da joj je drago što je Zorica Marković kupila plac upravo u njihovom naselju.

– Dobra je Zorica kao čovjek, nismo imali neku posebnu saradnju, ali nemam ništa loše da kažem. Dobra je i kao rijaliti igrač, zna da se odbrani i jako je rječita. Ljudi vole njene pjesme, ona je žena iz naroda – zaključila je ona.

