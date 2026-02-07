Marija Šerifović se obratila Milici Todorović! U jeku drame joj ovo poručila

Samo četiri dana nakon što je na svet donela sina Bogdana, Milica Todorović našla se u centru ozbiljnog skandala koji je uzdrmao javnost i društvene mreže.

Naime, izvesna Lj. M. iznela je tvrdnje da je već 19 godina u zakonitom braku sa muškarcem koji se u javnosti dovodi u vezu sa pevačicom, kao i da sa njim ima dvoje dece. Ove izjave brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije.

Dok se u javnosti vode polemike i iznose različiti komentari, u zaštitu novopečene majke stala je Marija Šerifović, koja se oglasila porukom na svom Instagram profilu.

- Postoje trenuci u kojima nije najvažnije šta se desilo, već KADA se o tome govori. A ovo je POGREŠAN trenutak. Govorimo o ženi koja je prije nekoliko dana rodila život, u tijelu koje još uvijek boli i u duši koja je otvorena više nego ikada. U takvim danima, jedino što ima smisla jeste tišina i ljubav.

Nijedna priča nije cijela dok se ne sagleda iz svih uglova, a nijedan sud nije čist ako je donijet iz udobnosti tuđeg života. Javnost nema pravo na sve, a radoznalost nije isto što i istina - poručila je Šerifovićeva.

Milica Todorović postala je majka 3. februara, a onda je u javnost isplivalo da je otac njenog sina Bogdana oženjen.

Pevačica se oglasila se tri dana posle porođaja saopštenjem zbog prašine koja se digla u javnosti nakon otkrivanja identiteta oca njenog deteta.

Naime, nakon što se, još uvijek zakonita supruga nepoznatog muškaraca oglasila i otkrila da je on u braku s njom i da imaju dvoje dece - nastao je haos.

Milica je istakla da prolazi kroz veliki stres kakav nijedna žena ne bi trebalo da doživi.

-Dragi moji, Naše dete ima tri dana.

A ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao.

Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir.

Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete.

Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje posledice sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dijete.

U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.

Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da vjerujem da vrijeme uvijek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dijete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.

Hvala svima koji su pokazali razumijevanje, toplinu i ljudskost.

Milica

