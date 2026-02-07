Na današnji dan Dea Đurđević je imala strašan udes: "Zahvalna sam Bogu"

Taj nemili događaj duboko je potresao javnost, ali je ujedno pokazao njenu izuzetnu snagu, hrabrost i istrajnost. Kroz dug i zahtjevan oporavak, Dea je ostala primjer optimizma i vjere, vraćajući se svom poslu sa istom energijom i profesionalizmom po kojem je prepoznatljiva.

Dea je govorila za Telegraf, otkrivši kako danas gleda na period koji je iza nje i kakve joj emocije budi ovaj datum.

– Današnji dan, iskreno da vam kažem, zahvalna sam Bogu za sve, eto tako sam se probudila. Zahvalna sam Bogu što je sve prošlo i što je sada sve dobro i što ide u dobrom smjeru. Bez obzira na sve, danas je jedan dobar dan. Dan pobjede. Dan svoje pobjede slavim – rekla je Dea.

Nakon saobraćajne nezgode, kada ju je udario autobus, brojni ljudi su joj pritekli u pomoć – od prolaznika koji su se zatekli na licu mjesta do medicinskog tima. Voditeljka otkriva da li je sa njima ostala u kontaktu.

– Čujem se sa svima i dalje, naravno. Čula sam se i danas sa svima. Čini mi se da evociramo samo lijepe uspomene. Ako možemo da nađemo lijepo, mi ga i nađemo – istakla je ona.

Dea uskoro očekuje prinovu, što je posebno čini srećnom i ispunjenom, a za naš portal je otkrila i ko joj ovih dana daje posebnu energiju.

– Najviše energije mi daju porodica i prijatelji. Danas sam se, bogami, čula i sa ljekarima, ljudima iz hitne pomoći, policijom, sa svima koji su bili tu. Čujemo se svake godine, od jutra pa cijeli dan, i dopisujemo – kaže Dea, pa otkriva šta su joj poručili:

– Raduju se nastavku života. Hvala Bogu, neki od njih su postali i bake i deke i roditelji, pa se onda već godinama i družimo. Na primjer, Marija koja mi je pomogla… ona je postala majka, tako da smo svi u nekom lijepom raspoloženju – rekla nam je pozitivna i optimistična Dea.