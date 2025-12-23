Trudna Dea Đurđević!

23.12.2025
15:35
Voditeljka Pinka Dea Đurđević je trudna i u 2026. će se prvi put ostvariti kao majka!
Ona i njen partner Lazar radosnu vest saznali su pred kraj ove godine.
- Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su pre nekoliko dana, što ih je neizmerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi. Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka - piše Pink.
