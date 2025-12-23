Logo
Large banner

Trudna Dea Đurđević!

23.12.2025

15:35

Komentari:

0
Трудна Деа Ђурђевић!

Voditeljka Pinka Dea Đurđević je trudna i u 2026. će se prvi put ostvariti kao majka!

Ona i njen partner Lazar radosnu vest saznali su pred kraj ove godine.

- Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su pre nekoliko dana, što ih je neizmerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi. Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka - piše Pink.

Podijeli:

Tagovi:

Dea Đurđević

trudnoća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Деа Ђурђевић открила шта се десило у студију након што је позлило министру

Srbija

Dea Đurđević otkrila šta se desilo u studiju nakon što je pozlilo ministru

4 mj

0

Srbija

Vozač koji je Dei Đurđević otkinuo ruku priznao krivicu

6 god

0

Scena

Voditeljka Dea Đurđević poslije šest mjeseci od nesreće pomjera ruku

6 god

0

Scena

Dea Đurđević se pojavila u jutarnjem programu

6 god

0

Više iz rubrike

Лепа Брена дошла у милионски дворац Драгане Мирковић: Наздравиле из јаког разлога

Scena

Lepa Brena došla u milionski dvorac Dragane Mirković: Nazdravile iz jakog razloga

2 h

0
Сања Маринковић проговорила о болној теми: ''Родитељи су се разбољели у исто вријеме''

Scena

Sanja Marinković progovorila o bolnoj temi: ''Roditelji su se razboljeli u isto vrijeme''

6 h

0
Анастасија Ражнатовић објавом изазвала буру: ''Отварала сам новчаник, а не ноге''

Scena

Anastasija Ražnatović objavom izazvala buru: ''Otvarala sam novčanik, a ne noge''

9 h

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Legendarni pjevač ima rak pluća: Oglasio se na mrežama

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

17

19

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner