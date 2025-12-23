Logo
Lepa Brena došla u milionski dvorac Dragane Mirković: Nazdravile iz jakog razloga

23.12.2025

14:57

Лепа Брена дошла у милионски дворац Драгане Мирковић: Наздравиле из јаког разлога
Foto: Instagram

Lepa Brena došla u milionski dvorac Dragane Mirković! Nazdravile iz jakog razloga, a oko njih - čista raskoš.

Lepa Brena iznenadila je koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Draganu Mirković, posjetivši je u njenom raskošnom dvorcu.

Naime, Brena je poslovno nekoliko dana provela u Austriji, a vrijeme je iskoristila da obiđe Draganu Mirković i vidi njenu unuku Kseniju. Dragana Mirković i djeca su srdačno ugostili Brenu, dok se Dragana nakon posjete koleginice oglasila i na društvenim mrežama.

"Kad meni moja drugarica Brena dođe u goste", napisala je ona uz fotografiju pored novogodišnje jelke. Dragana Mirković i Lepa Brena provele su vreme u srdačnom, prijateljskom razgovoru.

Inače, Draganu čeka puno poslovnih obaveza u narednom periodu. Za doček Nove godine nastupa u Sarajevu, a za reprizu u jednom restoranu u Beogradu.

