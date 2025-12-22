Teška tragedija mu obilježila život: Evo kako danas izgleda legendarni Dr Igi

Izvor:
22.12.2025
Velika zvijezda devedesetih Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, imao je buran život, pun teških momenata.
On se sad pojavio u jednoj emisiji, pa smo mnogi mogli da vide kako izgleda, piše Blic.
Dr Igi (55) se nije mnogo promijenio za sve ove godine.
– Jako volim sport. Ja sam bio profesionalni instruktor alpskog skijanja – otkrio je on pred kamerama RTV Vojvodine.
Pričao je o porodičnoj tragediji, koja je ostavila trag na njega.
– Teško sam podnio smrt brata. Ne mogu da objasnim taj osjećaj, pomutio mi se um. Rekao sam sebi: “Moraš sam, nećeš imati u životu nikakvu podršku. Spremi se da budeš sam i to je to”. Često volim da kažem da bih želio da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ. Prije bih sjedio u gaćama na Pančevačkom mostu, bez dinara, znam da bih sa njim ponovo napravio sve, ali nažalost, to je nemoguće – rekao je nedavno.
– Kad mi je teško odem na grob i popričam malo sa njim. Da li me čuje ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju mi bude lakše. Kad god mi se u životu desi neki važan trenutak, ja to želim da kažem njemu – dodao je on.
Dr Igi je istakao jednom prilikom da nikada nije bio u braku, ali da ga to ne plaši i da ima još vremena za pravu ljubav.
– Nikada nisam bio u braku i nemam djecu, ali bilo je tu puno djevojaka i veza. Trenutno je taj “status quo”. Nije to ništa tragično, ima još vremena, izgledam kao da imam tridesetak godina i sigurno da ima još vremena za te stvari, rekao je i dodao da bi volio da se ostvari kao otac – rekao je.
– Ja sam socijalno biće, nisam se rodio da budem sam. Kada vidim svoja iskustva u životu i šta se sve danas dešava, kažem – i bolje što sam sam, jer se ljudi prema meni ne ponašaju baš kako bi trebalo. Meni niko ne bi dao da usvojim dijete, jer sam muškarac i živim sam. Bio bih divan otac, jer sam jako odgovoran, tačan i precizan. Moje dijete bi imalo sve što treba i ne bi mu ništa falilo u životu. Dobio bih neki smisao života, jer bih posvetio život njemu. Ovako živim život bez smisla, jer su upravo djeca smisao života. Koncerti će doći i proći, biće svega, ali nas neće biti. Ako ja ne budem imao muškog nasljednika, porodica Todorović će se ugasiti – govorio je za 24sedam.
