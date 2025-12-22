Logo
Gore mreže! Kćerka Nataše Bekvalac objavila snimak sa polugolim muškarcem, pa ga brzo obrisala

Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала
Foto: Printscreen/TikTok

Hana Ikodinović, kćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, ponovo je uspjela da uzburka društvene mreže, i to jednim kratkim, ali vrlo provokativnim snimkom.

U izazovnom izdanju Hana se snimala ispred ogledala, dok se u pozadini pojavio muškarac bez majice koji je lagano šetao prostorijom, prenosi Pink.

Iako snimak traje svega nekoliko sekundi, bio je dovoljan da zapali TikTok, gd‌je su se komentari nizali. Dok su jedni hvalili Hanin izgled, drugi su se pitali ko je misteriozni muškarac koji se pojavio u videu, a sa kojim se snimala u sobi.

6877c0d23b20c natasa bekvalac

Scena

Nataša Bekvalac o bivšem mužu: ''Postavila sam mu ultimatum i dan poslije toga je imao saobraćajku''

Međutim, kćerka Nataše Bekvalac je nakon nekog vremena uklonila ovaj video materijal sa svog TikTok naloga.

Podsjetimo, kćerka pjevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno se preselila u Španiju, u Madrid, da planom da tamo nastavi školovanje.

Upisala je fakultet za psihologiju, ali je od toga ubrzo odustala, pa je bila u procesu prebacivanja na drugi smjer – marketing, kako je Nataša Bekvalac nedavno otkrila.

