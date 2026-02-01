Nadal u potpunom šoku zbog Đokovića

01.02.2026
12:40
Komentari:0
Novak Đoković i Karlos Alkaraz vode veliku bitnu finalu Australijan opena, a među prisutnima je i legendarni Rafael Nadal.
Španac je stigao dva dana uoči finala u Melburn kako bi uživo prisustvovao ovom spektaklu.
Poslije polufinala bio je prilično odmjeren u izjavama o očekivanjima, ali nije krio da će u finalu navijati za svog sunarodnika, što je potvrdio i na sam dan meča.
Međutim, ono što je vidio u prvom setu nije mu prijalo. Đoković je djelovao dominantno, igrao je gotovo bez greške i uz dva brejka brzo stekao prednost u velikom finalu.
Nadalova reakcija na tribinama najbolje je oslikala njegove emocije u tim trenucima.
Iako je zapljeskao, izraz na licu jasno je pokazivao da je u potpunom šoku na nivo igre koju je srpski teniser pokazao.
Djokovic dominance 👌— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Novak takes the opening set of the final 6-2 over Alcaraz.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/9XxQecrvEy
Tenis
15 h10
Tenis
1 d0
Tenis
1 d0
Tenis
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu