Nadal u potpunom šoku zbog Đokovića

Novak Đoković i Karlos Alkaraz vode veliku bitnu finalu Australijan opena, a među prisutnima je i legendarni Rafael Nadal.

Španac je stigao dva dana uoči finala u Melburn kako bi uživo prisustvovao ovom spektaklu.

Poslije polufinala bio je prilično odmjeren u izjavama o očekivanjima, ali nije krio da će u finalu navijati za svog sunarodnika, što je potvrdio i na sam dan meča.

Međutim, ono što je vidio u prvom setu nije mu prijalo. Đoković je d‌jelovao dominantno, igrao je gotovo bez greške i uz dva brejka brzo stekao prednost u velikom finalu.

Nadalova reakcija na tribinama najbolje je oslikala njegove emocije u tim trenucima.

Iako je zapljeskao, izraz na licu jasno je pokazivao da je u potpunom šoku na nivo igre koju je srpski teniser pokazao.