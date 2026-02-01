Logo
Nadal u potpunom šoku zbog Đokovića

01.02.2026

12:40

Рафеал Надал
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Novak Đoković i Karlos Alkaraz vode veliku bitnu finalu Australijan opena, a među prisutnima je i legendarni Rafael Nadal.

Španac je stigao dva dana uoči finala u Melburn kako bi uživo prisustvovao ovom spektaklu.

Poslije polufinala bio je prilično odmjeren u izjavama o očekivanjima, ali nije krio da će u finalu navijati za svog sunarodnika, što je potvrdio i na sam dan meča.

Međutim, ono što je vidio u prvom setu nije mu prijalo. Đoković je d‌jelovao dominantno, igrao je gotovo bez greške i uz dva brejka brzo stekao prednost u velikom finalu.

Nadalova reakcija na tribinama najbolje je oslikala njegove emocije u tim trenucima.

Iako je zapljeskao, izraz na licu jasno je pokazivao da je u potpunom šoku na nivo igre koju je srpski teniser pokazao.

Rafael Nadal

Novak Đoković

