Jednoj od najljepših olimpijki oduzet stan: Sada sam beskućnica

To je jedna od najljepših atletičarki svijeta otkrila nakon jednog intervjua u SAD gd‌je živi od 2013. godine.

"Dali su mi ga, a onda su mi ga oduzeli. To je vjerovatno moja jedina zamjerka, ne gradu, već gradskim vlastima, pretpostavljam. 2011. godine dobila sam jednosobni stan u Tveru. To je bilo jedino mjesto gd‌je sam bila registrirana. Uslovi ovog stana bili su takvi da sam ga mogla prenijeti u svoje vlasništvo ako sud‌jelujem na Olimpijskim igrama, osvojim medalju na Svjetskom prvenstvu ili ostvarim određeni broj godina radnog staža.

A prošle godine mi je taj stan oduzet. Izbačena sam iz njega. Sada sam takozvana beskućnica. Nemam registraciju. Rekli su da moram biti aktivna sportašica da bih predala dokumente za ovaj stan, da bih prenijela vlasništvo. Bila sam tek novopečena majka kada je cijeli ovaj proces počeo. Proces je trajao gotovo godinu dana. Ali na kraju sam morala predati ključeve", rekla je dvostruka evropska prvakinja u intervjuu s novinarom Viktorom Kravčenkom.

Klišina je rođena u Tveru, ali od 2013. živi i trenira u Sjedinjenim Državama, što joj je pomoglo da se kvalifikuje za Olimpijske igre 2016 na kojima je zauzela deveto mjesto. Tada je zbog svog izgleda stekla status olimpijske zvijezde.

Zastupnica Državne dume Svetlana Žurova i sportski komentator Dmitrij Gubernijev podijelili su svoja mišljenja o ovoj situaciji. „Otišla je u Ameriku, što znači da joj više ne treba smještaj", rekao je Dmitrij.

Olimpijska prvakinja u brzom klizanju iz 2006. Svetlana Žurova, izrazila je uvjerenje da je država imala razloge za oduzimanje stana koji je dodijeljen Klišini.

"Oduzimanje stana je ekstreman slučaj od strane države i to je pravna stvar. Možda nije plaćala režije, možda nije plaćala porez na njega, možda ga je prepisala nekome drugome. Davno je otišla u SAD i možda joj ne treba stan", nabrojala je zastupnica moguće opcije.

Darija Klišina je evropska atletska prvakinja u dvorani 2011. i 2013., ima bronzu na Evropskom prvenstvu 2014. i srebro na Svjetskom prvenstvu 2017. Godine 2016. postala jedina ruska sportiskinja kojoj je dopušteno takmičenje na Olimpijskim igrama u Brazilu usred doping skandala; dopušteno joj je takmičenje pod neutralnom zastavom.

U maju 2022. Klišina je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz Majamija sa svojim novorođenim sinom, što je privuklo pozornost kolega iz Sveruskog atletskog saveza i ruskih sportskih medija. Kasnije te godine, ruska atletičarka je u intervjuu za časopis Track and Field otkrila da ima još jednog sina, rođenog 2018. Objasnila je da je to držala u tajnosti jer je "prilično privatna" osoba.

Danas ima 35 godine i mnogi su zapanjeni njenim izgledom posebno jer je dva puta postala majka.