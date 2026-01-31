Logo
Sabalenka prokockala vođstvo i izgubila finale Australijan opena

Izvor:

B92

31.01.2026

12:26

Сабаленка у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Elena Ribakina, kazahstanska teniserka ruskog porijekla, osvojila je titulu na Australijan openu pobjedom nad bjeloruskom teniserkom Arinom Sabalenkom sa 6:4, 4:6, 6:4.

Time se revanširala Sabalenki za poraz u finalu 2023. godine i došla do svoje druge Grend slem titule, nakon Vimbldona 2022. godine.

Ribakina nije bolje mogla da otvori ovo finale, pošto je već u prvom gemu iskoristila drugu brejk šansu.

Mučila se Arina na početku susreta, a najveću šansu za povratak propustila je u osmom gemu, kada je Elena zahvaljujući dobrim servisima spasila dvije brejk lopte, prenosi b92.

Podizala je Sabalenka nivo igre, naročito procente servisa, tako da rivalka nije mogla da eksploatiše i riternima lako preuzima inicijativu.

novac evri

Zanimljivosti

Novac stiže za 4 znaka: Oni će iznenada dobiti pare do 7. februara

Već u drugom gemu nastavka, koji je trajao maltene 10 minuta, Ribakina je morala da se suočava sa tri brejk lopte.

Odbila je taj nalet Bjeloruskinje i, kada se činilo da će biti dramatične završnice, Sabalenka je u 10. gemu napravila brejk sa nulom i tako izjednačila rezultat u setovima.

Nošena tim naletom i nadahnućem, Sabalenka je odmah na početku odlučujućeg perioda oduzela servis rivalki. Iskoristila je prvu šansu i bekhend vinerom iz riterna napravila brejk.

Nije se predavala Ribakina, ubrzala je tempo i ritam, postala agresivnija. U trećem gemu nije iskoristila brejk loptu, ali u petom jeste.

Nastavila je sa sjajnom igrom, vezala čak pet gemova, uz još jedan brejk, što joj je bilo dovoljno da privede set i meč kraju.

Tag:

Arina Sabalenka

