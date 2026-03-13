Logo
Ašvaganda sve popularnija: Riješava mnoge probleme?

Izvor:

Telegraf

13.03.2026

08:44

Таблете
Foto: Pixabay/myHerb

Pad koncentracije, mentalna magla i stres usred radnog dana postali su naša svakodnevica.

I dok starije generacije ovaj problem tradicionalno rješavaju trećom šoljicom jake kafe, mlađi potrošači su shvatili da previše kofeina često donosi samo ubrzan puls, anksioznost i još veći pad energije.

Zato Generacija Z trenutno predvodi potpuno nov pristup „hakovanju” sopstvenog mozga. Umjesto energetskih pića, oni se okreću adaptogenima i nootropicima - funkcionalnim biljnim jedinjenjima poput ašvagande i reiši gljiva, koja ne samo da vraćaju fokus, već i prirodno uče tijelo kako da se bori sa stresom.

Osnove adaptogena i nootropika

Adaptogeni su grupa biljaka koje tradicionalno koriste ajurvedska i kineska medicina kao pomoć organizmu u prilagođavanju na stres. Naziv i potiče od njihove sposobnosti da "prilagode" odgovor tijela na različite stresore. Nootropici, sa druge strane, predstavljaju supstance koje se koriste sa ciljem poboljšanja kognitivnih funkcija poput memorije, fokusa i mentalne jasnoće.

стрес-посао

Zdravlje

Da li stres ubrzava starenje? Evo šta kaže nauka

Ove dvije kategorije se često preklapaju, jer mnogi adaptogeni pokazuju i nootropička dejstva. Ašvaganda, na primjer, može istovremeno smanjiti nivo stresa i poboljšati koncentraciju. To je čini idealnom za generaciju koja žonglira sa brzim tempom života i stalnim digitalnim nadražajima.

Ašvaganda kao zvijezda adaptogena

Ašvaganda je postala jedan od najpopularnijih adaptogena među mladima. Ova biljka, poznata i kao "indijska zimska trešnja", koristi se u ajurvedskoj medicini već hiljadama godina. Danas je lako dostupna u obliku praha, kapsula i čajeva, a često se dodaje u smutije i napitke.

Ašvaganda se posebno cijeni zbog svoje sposobnosti da reguliše nivo kortizola, hormona stresa. Za mlade koji se suočavaju sa visokim nivoom akademskog i profesionalnog pritiska, ova biljka predstavlja savršenu, prirodnu alternativu simtetičkim suplementima za smirenje.

Reiši kao "gljiva besmrtnosti"

Reiši gljiva s pravom nosi nadimak "gljiva besmrtnosti" zbog svoje dugovekovne upotrebe u tradicionalnoj kineskoj medicini. Ove gljive se izdvajaju zbog svojih moćnih adaptogenih svojstava i sposobnosti da ojačaju imuni sistem.

Ilu-čokolada-010925

Zdravlje

Nekoliko kockica tamne čokolade svakog dana može umanjiti stres

Za mlade, reiši predstavlja holistički pristup zdravlju. Dostupne su u obliku praha koji se lako može dodati u kafu, čaj ili biljno mlijeko, što savršeno odgovara navikama generacije koja voli da eksperimentiše sa funkcionalnom hranom. Karakterističan gorki ukus reiši gljiva najčešće se maskira dodavanjem u kakao ili razne latte mešavine.

Uticaj na industriju hrane

Popularnost adaptogena i nootropika među mladima nepovratno mijenja cijelu industriju funkcionalne hrane. Brendovi sve češće lansiraju proizvode obogaćene ovim sastojcima, od energetskih barova sa ašvagandom, do osvježavajućih kombuha napitaka sa reiši gljivama. Čak i tradicionalni čajevi sada dolaze u inovativnim verzijama sa dodacima adaptogena.

Ova biljna jedinjenja predstavljaju savršen spoj drevne mudrosti i modernih potreba. Ipak, iako su prirodni, prije uvođenja bilo kog novog suplementa u svakodnevnu ishranu preporučuje se konsultacija sa ljekarom, posebno ukoliko već imate zdravstvene probleme ili uzimate redovnu terapiju.

(telegraf)

