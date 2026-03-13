Nevjerovatan prizor: Snijeg pao u Sahari

Snježne padavine zabilježene su u alžirskom gradu Ain Sefra koji se naziva „kapija Sahare“.

„U blizini naselja Ain Sefra nalaze se jarko narandžaste pješčane dine na koje je pala velika količina snijega i sada imamo gust prekrivač preko zlatnog peska“, rekao je meštanin Abdel Hak za Sputnjik.

On je naveo da su stanovnici uživali u retkom prizoru, trčali preko snežnih dina i pokušali da se spuste niz njih.

Snijeg nije rijetka pojava u sjevernim planinskim predjelima Alžira tokom zime, ali su sniježne padavine u blizini Sahare rijetka pojava.

A rare phenomenon: snow fell in the Sahara Desert



As a result of the snowfall, the orange sand dunes in Algeria turned white, and the temperature in the city of Ain Sefra dropped below zero.



This is the seventh instance of snowfall in the last 40 years.



The last time snow fell… pic.twitter.com/FIbfz4nHec — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

(sputnik srbija)