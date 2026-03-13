Logo
Nevjerovatan prizor: Snijeg pao u Sahari

Izvor:

Sputnik Srbija

13.03.2026

09:10

Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Snježne padavine zabilježene su u alžirskom gradu Ain Sefra koji se naziva „kapija Sahare“.

„U blizini naselja Ain Sefra nalaze se jarko narandžaste pješčane dine na koje je pala velika količina snijega i sada imamo gust prekrivač preko zlatnog peska“, rekao je meštanin Abdel Hak za Sputnjik.

On je naveo da su stanovnici uživali u retkom prizoru, trčali preko snežnih dina i pokušali da se spuste niz njih.

Snijeg nije rijetka pojava u sjevernim planinskim predjelima Alžira tokom zime, ali su sniježne padavine u blizini Sahare rijetka pojava.

(sputnik srbija)

