Haos u SAD: Zimska oluja kakva nije viđena godinama dolazi, izdato upozorenje za 35 miliona ljudi!

Upozorenje na vejavicu izdato je za 35 miliona ljudi na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država pred očekivanu zimsku oluju koja će donijeti obilan snijeg i jak vetar, prenio je danas CBS njuz.

Upozorenja na mećavu objavljena su za Njujork, Nju Džerzi i priobalne zajednice duž istočne obale, pošto oluja koja bi trebalo da stigne danas preti da izazove haos početkom sedmice.

Meteorolog Kodi Snel upozorio je da oluja ove magnitude, u ovom veoma naseljenom regionu SAD, nije viđena više godina.

Njujork bi mogao biti posebno pogođen, jer je ovo prvi put za devet godina da je izdato upozorenje na mećavu za taj grad.

Meteorolozi predviđaju da bi na području grada moglo da padne od 30 do 45 centimetara snijega.

Gradonačelnik Zohran Mamdani pozvao je Njujorčane da ostanu u kućama i ne kreću na put tokom trajanja oluje.

Tokom prethodne oluje, u Njujorku je poginulo 19 ljudi, a hladni talas trajao je više od tri nedjelje.

Njujork je pripremio više od 700 vozila za rasipanje soli i preko 2.000 kamiona za smeće pretvorio u čistače snijega.

Mamdani je na konferenciji za novinare takođe ponudio da angažuje stanovnike da čiste trotoare.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul proglasila je juče vanredno stanje i aktivirala oko 100 pripadnika Nacionalne garde.

Guverner Nju Džerzija Miki Šeril takođe je proglasio vanredno stanje od nedjelje u podne, rekavši da očekuje teške uslove širom.

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenje na vejavicu za delove južne Nove Engleske, prvo u poslednje četiri godine.

CBS je prenio da se predviđa da će oluja pogoditi Boston i okolna područja od nedjelje uveče do ponedjeljka popodne.

Meteorološka služba je saopštila da je moguće da padne 30 do 60 centimetara snijega u mnogim oblastima, dok je izdala upozorenja na mećavu za Njujork, Long Ajlend, južni Konektikat i priobalne zajednice u Nju Džerziju i Delaveru.

Kako se navodi, ukupne snježne padavine od 15 do 46 centimetara moguće su na sjeveroistoku SAD, dok se manje količine snežnih padavina očekuju u srednjoatlantskom području.

Poplave su takođe moguće u dijelovima Njujorka i Nju Džerzija, saopštila je meteorološka služba.

Avio kompanija Delta je juče objavila da je otkazala letove za nedelju i ponedeljak na aerodromima La Gvardija i Džej Ef Kej u Njujorku, kao i u Bostonu.

Prema podacima sajta FlightAware, za danas je otkazano ukupno više od 2.700 letova, a većina je trebalo da stigne za, ili poleti iz Njujorka.

Kako se navodi, Delta je otkazala 303 leta, DžetBlu 426 letova, a Ameriken Erlajns je otkazao 333 leta.

Za ponedjeljak je otkazano više od 3.000 letova, prvenstveno na aerodromima u Njujorku i Bostonu.Kompanija DžetBlu je navela da je otkazala ukupno oko 1.200 letova koji su bili zakazani između nedjelje popodne i utorka, a očekuje se još otkazivanja.