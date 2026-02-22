Logo
"Bivši sam taksista a danas uživam u plodovima rada" Boban iskreno o sebi, porodici i životnim izazovima

Izvor:

Blic

22.02.2026

17:18

Komentari:

0
Foto: Zvezde Granda Specijal/YouTube

Pjevač Boban Rajović gostujući u emisiji Balkanskom ulicom govorio je o svom životu u kojem prošao kroz sve i svašta.

Pjevač je otkrio da je živio u različitim gradovima i da je prošao velike rizike.

Njegova priča je priča o borbi, selidbama, upornosti i porodici, ali i o traženju mjesta kojem zaista pripada. U iskrenom i emotivnom razgovoru otkrio je dileme koje ga danas prate, sjetio se detinjstva, roditelja i životnog puta koji ga doveo do uspješne karijere.

- Ja sam Boban Rajović, imam 350 godina životnog iskustva. Bivši taksista, a danas uživam u plodovima svog rada, uživam u svojoj popularnosti, zajedno sa svojom porodicom - rekao je popularni pjevač na početku razgovora.

Kako je istakla Vesna Dedić, život Bobana Rajovića kao i njegove porodice priča je o odlascima i povracima. Na pitanje šta je teže otići ili vratiti se - odgovorio je:

boban rajovic

Scena

Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

"Teže je definitivno vratiti se. Neko sam ko je otišao i sada se treba vratiti. Iskreno ti kažem, u pravom si me trenutku dovela, jer sam trenutno u velikoj dilemi. Citiraću jednog našeg vladiku: "Dilema je prostor u kome đavo najbolje vlada". Tako da ne treba biti u dilemi, ali nekad je teško ne biti u dilemi.

- Ćerka mi se vratila u Dansku i tamo živi sa mužem…Ivana se vratila u Kopenhagen, Anđela živi na relaciji Njujork – Beograd, a Andrija je u zadnjih godinu i po, dvije stalno sa mnom tako da njega viđam svaki dan…Onda sam u dilemi gdje je stvarno moje mjesto. Gdje god dođem, niti sam domaći niti stranac…Puno sam razmišljao o tome i zaista sam jedino svoj na svome u svome selu, odakle su moji, odakle je moja starevina, a to je na sjeveru Crne Gore, u Gnjilom Potoku - rekao je Boban.

Rajović je rođen u Kopenhagenu, a životni put mu je, kako je rekao, bio jako turbulentan, vrlo čudan, sa usponima i padovima. Pričao je upravo o tom turbulentnom životu, različitim gradovima u kojima je živio.

U emisiji se listao i njegov porodični album, a sa ponosom je govorio o svojoj djeci. O svojim ćerkama i sinu je istakao:

Zaista sam preponosan. Prisjećajući se djetinjstva u Danskoj, rekao je:

- Do tih nekih godina, dok nismo tada otišli u Jugoslaviju, imao sam sjajan život, sjajno djetinjstvo. Do treće godine živiš u lijepoj državi, ništa ti ne fali, dobijaš sve šta ti treba, sjajan sistem, škole…onda je krenulo, nažalost, nizbrdo. Zahvalan sam ocu, zahvalan sam Bogu što je mog oca poslao u Dansku i što nam je obezbjedio sve to da danas sjedim ovde i da mogu da biram da li ću da živim ovde ili tamo..

(blic)

Boban Rajović

djetinjstvo

taksista

