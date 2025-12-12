Pjevač prodao kuću zbog Dragane Mirković?

Pjevač Boban Rajović je prodao vilu na Senjaku koju je, prije 15 godina, kupio od koleginice Dragane Mirković.

Boban Rajović, koji je za jedan stajling dao 45.000 evra, prodao je kuću u kojoj su njegova djeca odrasla i u kojoj je sa svojom porodicom proveo mnogo lijepih trenutaka.

Pjevač je u kuću uložio mnogo para, ali dobroj ponudi za prodaju nije mogao da odoli. Nekretnina na Senjaku, bila je prva koju je Rajović kupio u Beogradu, a kako se pričalo Dragana Mirković mu je 2010. godine vilu, koja danas mnogo više vrijedi, prodala za 300.000 evra.

Nisam pričao o tome, zaista mi je život toliko turbulentan. O toj kući nisam puno pričao, ali mediji su pisali.

Ekonomija Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

U jednom periodu se stalno pisalo: "Kuća Dragane Mirković, kuća Bobana Rajovića..." Zaista mi je bilo preko glave svega toga i zato sam je i prodao. Dosta mi je bilo više priče da sam je kupio od Dragane Mirković (smijeh) - rekao je Boban za "Telegraf", pa dodao:

Šalu na stranu, istina, prodao sam tu kuću koju sam 2010. godine kupio od nje, ukazala se dobra prilika, a ja sam uložio dosta para u nju, ali mi je jako žao što sam je prodao. Kada sam se oženio i dobio sina, to je bila naša prva zajednička kuća u Beogradu, ali sada smo u potrazi za novom, ali da bude blizu te stare.