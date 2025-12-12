Popularni pjevač otkazao nastup za Novu godinu: "Nisam uspio"

Pjevač Sloba Radanović i njegova koleginica Barbara Bobak prije nekoliko dana ostali su zarobljeni na aerodromu u Švedskoj zbog provjere sa papirima za rad u inostranstvu, a nakon toga sada je MC Stojan na Instagramu saopštio da otkazuje nastup zbog radne vize.

Naime, MC Stojan je napisao da će morati da otkaže nastup za Novu godinu u Makedoniji zbog sve strožih pravila kada su radne dozvole u pitanju. On je naveo da je trenutna situacija takva da je veoma teško da se sada nastupa u stranim zemljama, što je slučaj i za njega, prenosi Blic.

Auto-moto Ovi automobili se najmanje kvare, a nadmašiće i savremene tehnologije

– Dragi moji, žao mi je što moram da vas obavijestim da se nastup za Novu godinu otkazuje. Zbog trenutne situacije i izuzetno strogih kontrola, kao i otežanog procesa dobijanja radnih dozvola za strane izvođače u Sjevernoj Makedoniji, ni ja, nažalost, nisam izuzet iz tih pravila”. lako je novogodišnji nastup bio rasprodat, nisam uspio da dobijem radnu dozvolu, zbog čega neću moći da nastupim kako je planirano. Iskreno mi je žao svima koji su planirali da dočekaju sa mom, i hvala vam na ogromnoj podršci i ljubavi. Vidimo se uskoro u nekom drugom gradu i u nekoj novoj prilici – obećavam da ću vam to nadoknaditi! – poručio je folker.

Sloba o zabranama

Inače, Sloba je prije nekoliko dana otkrio da li je dobio zabranu ulaska u Evropu nakon što je deportovan u Srbiju.

– Najveći problem je to što nam niko ništa ne govori. Sjedimo tamo, ne znamo šta se dešava, pojave se, kažu dve-tri reči: “Biće sve u redu”, a ništa ne bude u redu. Policajci su bili samo kuriri između nas i tih ljudi u kancelarijama. Bili su stvarno ljubazni. Hvala Bogu, nek se završilo. Kada sam stigao u Sarajevo, samo što nisam kleknuo da poljubim zemlju. Mogli su da nam udare zabranu za Evropu, a znamo da smo uradili sve što je do nas, uvek sve ispoštujemo oko papirologije. Ne želim nikog da dovodim u problem koji može da donese veće posljedice za ubuduće – rekao je on u Premijeri na Pinku.