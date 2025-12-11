Logo
Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"

Mondo.rs

11.12.2025

20:03

0
Сцена из серије Тврђава
Foto: RTS Screenshot

Glumac Marko Todorović kaže da je tokom snimanja serije koja se emituje na RTS dobio prave batine.

Serija "Tvrđava" emituje se na Prvom programu RTS i smještena je u turbulentne devedesete godine. Serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada se Jugoslavija raspada, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti.

Glumac Marko Todorović koji u seriji tumači lik Petara Dilparića ispričao je anegdotu sa seta serije.

"Scena je bila kada imamo svađu u kafiću kada mene izbacuju iz kafića kada mene izbacuje obezbjeđenje. Imali smo tu tuču i sjećam se da sam tu primio gotovo stvarne batine. Tu su bili neki momci, džudisti, koji su bili zaista predivni ali je tolika želja bila u svima nama da to zaista bude realno snimljeno da sam i ja bio kao ono, "udrite samo da dobro izgleda", rekao je glumac.

@radio_televizija_srbije Još 2 epizode do kraja serije #Tvrđava! Glumac Marko Todorović govori o anegdoti sa seta. Serija Tvrđava - subota i nedelja u 20.00 na RTS 1. #rts #domaceserije #intervju #mtsdvorana ♬ original sound - RTS

Serija "Tvrđava" osvojila je gledaoce od prve epizode zahvaljujući autentičnom prikazu burnih devedesetih, snažnim glumačkim ulogama i izuzetno zahtjevnim scenama koje su snimane gotovo bez zadrške.

Marko je rekao da je cijela ekipa insistirala na realizmu.

"Svaki dio ekipe ove serije je razmišljao na taj način i zato mislim da imamo dobar proizvod", dodao je glumac.

Reditelj serije "Tvrđava" je Saša Hajduković, a kao scenaristi potpisani su Mirko Stojković i Goran Starčević.

Glavne uloge igraju Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slaviša Čurović. Pored njih, uloge tumače i Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Miodrag Radonjić, Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Marko Todorović i mnogi drugi.

