Preminuo pjevač Kosmajac

Pjevač Mladen Kosmajac, otac Stefana i Radeta Kosmajca, učesnika "Zvezda granda", preminuo je danas, saopštili su na društvenim mrežama.

Braća ne kriju tugu zbog gubitka voljenog oca, a prvi se na društvenim mrežama tužnim povodom oglasio Rade Kosmajac.

"Posljednji pozdrav Mlađi Kosmajcu", poručio je on i izazvao lavu tužnih komentara.

Mladen Petrović Kosmajac je rođen 2. oktobra 1942. u Nemenikućama. Odrastajući kao ratno siroče, osjetio je svu gorčinu borbe za život i svu ljepotu druženja sa ljudima gladnim pjesme i ljubavi.

Trag koji je Mladen ostavio u svetu muzike živjeće večno.

Tokom života bio je velika podrška sinovima u ostvarenju njihovim muzičkih snova, a ekipa Granda se u to uvjerila i dok je nasljednika bodrio na snimanju svakog spota.

"Tata mene savjetuje da ne tražim savjet, tata uvijek priča, ja to slušam pažljivo, njegove kritike pouke skupljam i saberem na jedno mjesto i to sve ispadne kako treba", rekao je Stefan jednom prilikom za Grand.