Logo
Large banner

Preminuo pjevač Kosmajac

Izvor:

ATV

11.12.2025

13:09

Komentari:

0
Преминуо пјевач Космајац

Pjevač Mladen Kosmajac, otac Stefana i Radeta Kosmajca, učesnika "Zvezda granda", preminuo je danas, saopštili su na društvenim mrežama.

Braća ne kriju tugu zbog gubitka voljenog oca, a prvi se na društvenim mrežama tužnim povodom oglasio Rade Kosmajac.

"Posljednji pozdrav Mlađi Kosmajcu", poručio je on i izazvao lavu tužnih komentara.

илу-поклон-08122025

Savjeti

Stvari koje nikako ne smijete poklanjati za Novu godinu: Privlače bijedu i nesreću

Mladen Petrović Kosmajac je rođen 2. oktobra 1942. u Nemenikućama. Odrastajući kao ratno siroče, osjetio je svu gorčinu borbe za život i svu ljepotu druženja sa ljudima gladnim pjesme i ljubavi.

Trag koji je Mladen ostavio u svetu muzike živjeće večno.

Tokom života bio je velika podrška sinovima u ostvarenju njihovim muzičkih snova, a ekipa Granda se u to uvjerila i dok je nasljednika bodrio na snimanju svakog spota.

Policija FBiH

Hronika

Uznemirujuće otkriće u šumi: Policija pokrenula akciju

"Tata mene savjetuje da ne tražim savjet, tata uvijek priča, ja to slušam pažljivo, njegove kritike pouke skupljam i saberem na jedno mjesto i to sve ispadne kako treba", rekao je Stefan jednom prilikom za Grand.

Podijeli:

Tag:

In memoriam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

Gradovi i opštine

Inspektorat: Mjere bezbjednosti u mrkonjićkoj školi nisu preduzete na vrijeme

1 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Otišla na plastičnu operaciju kapaka, pa završila u komi

1 h

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google pod istragom: Poznato i zbog čega

1 h

0
НАТО чланица прогласила Америку пријетњом

Svijet

NATO članica proglasila Ameriku prijetnjom

1 h

0

Više iz rubrike

Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

Scena

Poznato koji fakultet je završio Veljko Ražnatović

1 h

0
Енди Дик пронађен без свијести

Scena

Uznemirujuće: Endi Dik pronađen bez svijesti na ulici - tražili Narkan

2 h

0
Дуња Илић

Scena

Pjevačica samu sebe prijavila policiji: Usred noći je uhvatila jaka kriza

2 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković mogla da umre zbog silikona: Dobila sepsu, operacija trajala dva sata

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

14

01

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

13

59

Teniser suspendovan na 20 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner