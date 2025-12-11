Otišla na plastičnu operaciju kapaka, pa završila u komi

Majka troje djece Kloi M. (31) završila je u komi nakon što se u vijetnamskom gradu Da Nangu podrvgnula plastičnoj operaciji kapaka i u kritičnom je stanju.

Njena porodica sada skuplja novac da je vrati nazad avionom u rodnu Australiju.

Kloi je otišla na operaciju kapaka prije dvije nedjelje i sutradan je otpuštena iz bolnice. Ljekari su rekli da je operacija prošla bez komplikacija.

Međutim, sutradan njeno stanje se drastično pogoršalo i njen muž je odmah pozvao Hitnu pomoć.

"Počela je da se osjeća čudno i imala je bolove po tijelu i na mjestima koja nisu operisana. Uzela je lijekove i otišla da legne. Nekoliko sati kasnije, kada je Džoš došao da je pogleda, nije reagovala, a zatim je prestala da diše", rekao je njen brat Rod.

U međuvremenu ljekari su rekli da su njeni organi počeli da otkazuju. Renimirana je na vrijeme, priključena je na aparate i stavljena u indukovanu komu na odjeljenju intenzivne njege.

Ona je i dalje u teškom stanju u bolnici u Da Nangu, a sa njom su članovi njene porodice.

Prema riječima njenog brata, mora na dijalizu, primila je transfuziju krvi i ljekari joj daju lijekove za stabilizaciju krvnog pritiska.

"Pao je toliko nisko da su joj prsti na nogama i rukama pocrnili", rekao je.

Tačan uzrok njenog kolapsa još nije poznat. Porodica vjeruje da je možda u pitanju sindrom toksičnog šoka izazvan bakterijskom infekcijom, ali to još nije potvrđeno.

U toku je i policijska istraga.

Porodica želi da je avionom što prije prevezu u Australiju gdje će joj šanse za oporavak biti mnogo veće.

Da Nang, kao i mnogi gradovi u jugoistočnoj Aziji, posljednjih godina važi kao centar za estetsku hirurgiju, a pažnju turista privlače cijenama, znatno nižim nego u zapadnim zemljama.