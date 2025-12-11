Poništeni podsticaji za osam solarnih postrojenja

Izvor:
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 4. vanrednoj poništila je tri izdata sertifikata i tri rješenja o pravu na podsticaj za solarne elektrane "Vlaškovci", "Aginci 2" i "Vlaškovci 2".
Istovremeno je ukinuto pet sertifikata i pet rješenja o podsticaju za elektrane "Solar 1–5", u vlasništvu društva Programiranje energetika „TITANIUM POWER“ d.o.o. Kozarska Dubica.
Ovom odlukom regulator je obustavio dalje korišćenje podsticaja za ukupno osam malih solarnih postrojenja.
