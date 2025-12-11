Logo
Poništeni podsticaji za osam solarnih postrojenja

ATV

11.12.2025

12:31

Поништени подстицаји за осам соларних постројења

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 4. vanrednoj poništila je tri izdata sertifikata i tri rješenja o pravu na podsticaj za solarne elektrane "Vlaškovci", "Aginci 2" i "Vlaškovci 2".

Istovremeno je ukinuto pet sertifikata i pet rješenja o podsticaju za elektrane "Solar 1–5", u vlasništvu društva Programiranje energetika „TITANIUM POWER“ d.o.o. Kozarska Dubica.

Инфузија болница доктор

Svijet

Zdravstvena služba upozorila: Virus napunio bolnice

Ovom odlukom regulator je obustavio dalje korišćenje podsticaja za ukupno osam malih solarnih postrojenja.

