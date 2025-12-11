Logo
Large banner

Dječak zadobio opekotine očiju od petardi

11.12.2025

12:26

Komentari:

0
Дјечак задобио опекотине очију од петарди

Do sada je u Crnoj Gori zabeležena jedna teža povreda od petardi kod dječaka sa opekotinama šaka, prstiju i očiju, rekao je za TV Vijesti Velibor Majić, direktor Instituta za bolesti djece.

Prošle godine bilo je oko 14 dugotrajnih liječenja zbog pirotehnike, uključujući i slučajeve trajnih invaliditeta.

Najteže povrede uključivale su razderotine šaka, gubitak prstiju, povrede očiju sa trajnim oštećenjima vida i duboke opekotine koje zahtijevaju višemjesečnu rehabilitaciju.

horoskop

Zanimljivosti

Od 15. decembra za ove znakove se život mijenja iz korijena

Više od 95 odsto povreda dešava se između 25. decembra i 15. januara, najčešće kod djece uzrasta od devet do 13 godina.

"Ako roditelji već žele da pokažu nešto djetetu, neka rizik preuzmu na sebe, a ne da petardu daju djetetu u ruke", istakao je Majić, pišu Vijesti.

Podijeli:

Tagovi:

petarda

Crna Gora

povrijeđen dječak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

Ekonomija

Republika Srpska uvezla 2.945.000 kilograma čipsa

1 h

0
Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Zanimljivosti

Od 15. decembra za ove znakove se život mijenja iz korijena

1 h

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела

Svijet

SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

2 h

0
"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

Banja Luka

"Slavimo odgovorno": Održano edukativno predavanje banjalučkim đacima

2 h

0

Više iz rubrike

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Region

Određen pritvor sinu poznate pjevačice: Napao Indijce, ukrao im bicikle i novac

3 h

0
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Region

Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

3 h

0
Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула

Region

Vuleta se ispravio: Stradao jedan migrant prilikom prevrtanja čamca

3 h

0
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Region

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner