SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

Izvor:

ATV

11.12.2025

12:12

Komentari:

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела
Foto: Evropol

Dana 10. decembra 2025. godine na području Njemačke sprovedena je operativna akcija koja je usmjerene protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao Balkanski kartel.

Operacija je realizovana simultano u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uz visoko koordinisanu saradnju evropskih agencija i lokalnih policijskih organa.

Новац

Društvo

Kompanija iz BiH nagradila sve radnike sa po 1.000 KM

Aktivnostima je rukovodio Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA), u koordinaciji sa Evropolom, dok su u operaciji aktivno učestvovale policijske agencije zemalja učesnica, uključujući i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA).

Policijski službenici SIPA su u "razbijanju" Balkanskog kartela pružili podršku u prikupljanju obavještajnih podataka, analizi informacija i koordinaciji sa timovima na terenu, koristeći raspoložive baze SIPA.

Ispred SIPA je određen i policijski službenik za rad u operativnom štabu u Njemačkoj.

Gotovina, luksuzna auta, nekretnine

U ovoj operativnoj akciji izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari, kako u Njemačkoj, tako i u drugim uključenim državama.

Tri lica su uhapšena, zbog nedozvoljenog prometa opojnim drogama. Prilikom pretresa je otkrivena i privremeno oduzeta imovina u višemilionskoj vrijednosti, uključujući gotovinu, luksuzne predmete, tri vozila visoke vrijednosti, nekretnine i zemljišta te dokumenta, elektronski uređaji i vatreno oružje sa municijom.

Камион-возач

Hronika

Vozač kamiona udario ženu, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Radom na predmetu se došlo do saznanja da je kriminalna mreža bila uključena u prenos nekoliko tona pošiljki kokaina iz Kolumbije u Evropu, pranje novca putem firmi i nekretnina u više država, kao i u trgovinu oružjem.

Aktivnosti SIPA u ovom predmetu pokazuje visok nivo međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine opojnim drogama.

SIPA je svojim angažmanom doprinijela identifikaciji ključnih članova kriminalne mreže i osiguravanju dokaza, potvrđujući da SIPA ostaje pouzdan partner u regionalnim i međunarodnim operativnim aktivnostima na sprečevanju i otkrivanju najtežih krivičnih djela.

Balkanski kartel

hapšenje

SIPA

Evropol

14

19

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

