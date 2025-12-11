SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

Izvor:
Dana 10. decembra 2025. godine na području Njemačke sprovedena je operativna akcija koja je usmjerene protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao Balkanski kartel.
Operacija je realizovana simultano u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uz visoko koordinisanu saradnju evropskih agencija i lokalnih policijskih organa.
Aktivnostima je rukovodio Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA), u koordinaciji sa Evropolom, dok su u operaciji aktivno učestvovale policijske agencije zemalja učesnica, uključujući i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA).
Policijski službenici SIPA su u "razbijanju" Balkanskog kartela pružili podršku u prikupljanju obavještajnih podataka, analizi informacija i koordinaciji sa timovima na terenu, koristeći raspoložive baze SIPA.
Ispred SIPA je određen i policijski službenik za rad u operativnom štabu u Njemačkoj.
U ovoj operativnoj akciji izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari, kako u Njemačkoj, tako i u drugim uključenim državama.
Tri lica su uhapšena, zbog nedozvoljenog prometa opojnim drogama. Prilikom pretresa je otkrivena i privremeno oduzeta imovina u višemilionskoj vrijednosti, uključujući gotovinu, luksuzne predmete, tri vozila visoke vrijednosti, nekretnine i zemljišta te dokumenta, elektronski uređaji i vatreno oružje sa municijom.
Radom na predmetu se došlo do saznanja da je kriminalna mreža bila uključena u prenos nekoliko tona pošiljki kokaina iz Kolumbije u Evropu, pranje novca putem firmi i nekretnina u više država, kao i u trgovinu oružjem.
Aktivnosti SIPA u ovom predmetu pokazuje visok nivo međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine opojnim drogama.
SIPA je svojim angažmanom doprinijela identifikaciji ključnih članova kriminalne mreže i osiguravanju dokaza, potvrđujući da SIPA ostaje pouzdan partner u regionalnim i međunarodnim operativnim aktivnostima na sprečevanju i otkrivanju najtežih krivičnih djela.
