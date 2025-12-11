SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

Dana 10. decembra 2025. godine na području Njemačke sprovedena je operativna akcija koja je usmjerene protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao Balkanski kartel.

Operacija je realizovana simultano u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uz visoko koordinisanu saradnju evropskih agencija i lokalnih policijskih organa.

Aktivnostima je rukovodio Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA), u koordinaciji sa Evropolom, dok su u operaciji aktivno učestvovale policijske agencije zemalja učesnica, uključujući i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA).

Policijski službenici SIPA su u "razbijanju" Balkanskog kartela pružili podršku u prikupljanju obavještajnih podataka, analizi informacija i koordinaciji sa timovima na terenu, koristeći raspoložive baze SIPA.

Ispred SIPA je određen i policijski službenik za rad u operativnom štabu u Njemačkoj.

Gotovina, luksuzna auta, nekretnine

U ovoj operativnoj akciji izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari, kako u Njemačkoj, tako i u drugim uključenim državama.

Tri lica su uhapšena, zbog nedozvoljenog prometa opojnim drogama. Prilikom pretresa je otkrivena i privremeno oduzeta imovina u višemilionskoj vrijednosti, uključujući gotovinu, luksuzne predmete, tri vozila visoke vrijednosti, nekretnine i zemljišta te dokumenta, elektronski uređaji i vatreno oružje sa municijom.

Radom na predmetu se došlo do saznanja da je kriminalna mreža bila uključena u prenos nekoliko tona pošiljki kokaina iz Kolumbije u Evropu, pranje novca putem firmi i nekretnina u više država, kao i u trgovinu oružjem.

Aktivnosti SIPA u ovom predmetu pokazuje visok nivo međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine opojnim drogama.

SIPA je svojim angažmanom doprinijela identifikaciji ključnih članova kriminalne mreže i osiguravanju dokaza, potvrđujući da SIPA ostaje pouzdan partner u regionalnim i međunarodnim operativnim aktivnostima na sprečevanju i otkrivanju najtežih krivičnih djela.